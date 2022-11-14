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    Окончательный состав сборной Дании на чемпионат мира 2022: основной состав сборной Дании

    Тренерский штаб сборной Дании сформировал финальную заявку на чемпионат мира.

    21 из 26 футболистов были объявлены неделю назад.

    Теперь же в состав добавили пять оставшихся игроков – это вратарь «Униона» Фредерик Реннов, защитник «Бенфики» Александер Бах, форвард «РБ Лейпциг» Юссуф Поульсен, хавбек «Хоффенхайма» Роберт Сков и полузащитник «Брентфорда» Кристиан Нергор.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Дания сыграет в одной группе с Францией, Тунисом и Австралией.

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    Источник: сайт Датского футбольного союза

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    14.11.2022 07:34
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