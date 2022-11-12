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Разыгрываем футболку любой сборной ЧМ-2022 в нашем телеграм-канале
Главные новости
21:06
Текст
«Попробуем реализовать свои моменты, если они будут, конечно». Весь тлен «Локо» – в одном интервью
20:24
Чистяков рассказал, какой урок он получил от ситуации с отстранением
1
20:13
Фото
Дзюба – самый дорогой игрок мира без клуба
9
20:08
Разыгрываем футболку любой сборной ЧМ-2022 в нашем телеграм-канале
19:56
АПЛ. «Ливерпуль» победил «Саутгемптон», «Тоттенхэм» – «Лидс» (4:3)
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21:06
Губернатор: «Крылья Советов» не заслужили поражения от «Ростова»
21:00
Ловрен: «Цель Хорватии – выиграть ЧМ-2022»
20:55
Только одна команда в сезоне РПЛ забила десять голов с замены
20:47
Ари: «Очень скучаю по России. На ЧМ-2022 болел бы за нее»
20:18
Видео
Пруцев забил дебютный гол в РПЛ. Ему понадобилось 58 матчей
20:05
«Не плачем и не рыдаем по ним». Глебов – об иностранцах
19:48
«Спартак» в первые 9 минут матча против «Локомотива» дважды попал в перекладину
19:43
«Зенит» прошел этап и больше его не вспоминает». Михаил Кержаков – об отстранении Чистякова
19:38
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Торпедо»
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19:30
Бундеслига. «Байер» Алонсо победил «Штутгарт», Лунев был в запасе
19:20
«Венеция» уступила в дебютном матче Ваноли. Черышев играл, экс-зенитовец Эрнани забил
19:11
Чистяков: «Не надо руководству «Зенита» передо мной извиняться. Все ошибаются, все нормально»
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19:04
«Очень важно показать единство». Клаудиньо – о поддержке Чистякова
18:58
Серия А. «Наполи» победил «Удинезе» (3:2) и лидирует с 11-очковым отрывом
18:50
«Торпедо» при Талалаеве в РПЛ только проигрывает и не забивает
18:42
«Может хоть сейчас возглавить топ-клуб РПЛ». Гаврилов – о Мостовом
18:37
Стало известно, почему Игнатов не сыграет с «Локомотивом»
18:30
«Локомотив» – «Спартак»: стартовые составы на матч РПЛ
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18:22
РПЛ. «Зенит» на выезде победил аутсайдера «Торпедо»
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18:10
Порноактер сыграет в Кубке Испании против «Атлетико»
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17:59
«Факел» продлил безвыигрышную гостевую серию в высшем дивизионе
17:53
«Мы рабоче-крестьянская команда». Глебов – после победы над «Крыльями Советов»
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«Торпедо» приехало на матч с «Зенитом» на ретроавтобусе
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Фанаты «Зенита» посвятили баннер Чистякову после его отстранения
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17:33
АПЛ. «Манчестер Сити» пропустил на 98-й минуте и уступил дома «Брентфорду». Манчестерцы уйдут на паузу на 2-м месте
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«Топ-тренер». Врач сборной России Вартапетов – о Карпине
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Разыгрываем футболку любой сборной ЧМ-2022 в нашем телеграм-канале
а
Источник:
«Бомбардир»
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