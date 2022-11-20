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ЧМ-2022
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Последний день розыгрыша футболки любой сборной ЧМ-2022! Победитель станет известен сегодня
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Оффтоп
«Конкурс прогнозов» вернулся. Успейте поставить ставки на первый тур ЧМ-2022 – прием заканчивается в 18:00 по мск
43
15:05
Карпин: «Это нормально, что у сборной России в матче с Таджикистаном многое не получалось в атаке»
14:42
Уткульбаев: «Горд, что стал тренером «Рубина»
14:39
Текст
Катар сам вырастил тренера сборной: он попал в страну благодаря человеку, который нашел Месси, и уже взял Кубок Азии
14:37
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15:13
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«Вызов в команду обесценился. Футболисты по мячу попадают через раз». Орещук раскритиковал игроков сборной России
14:05
Шалимов: «Мостового в «Сельте» послали ***. Его там чуть не разорвали, дурачка этого, который сейчас рассказывает ходит»
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13:58
Первая лига. «Рубин» добился волевой победы над «Уфой» в первом матче без Слуцкого. У Лисаковича дубль
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Последний день розыгрыша футболки любой сборной ЧМ-2022! Победитель станет известен сегодня
а
Источник:
«Бомбардир»
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Сегодня, 13:10
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