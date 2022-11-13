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Новости
«Бомбардир» разыгрывает футболку любой сборной ЧМ-2022 в телеграм-канале
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14:39
Кайо в игре с «Оренбургом» заменили на 12-й минуте после желтой карточки
14:27
«Бомбардир» разыгрывает футболку любой сборной ЧМ-2022 в телеграм-канале
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14:16
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14:09
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13:57
«Больших перемен не планируем». Мележиков – о трансферных планах «Спартака» на зиму
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13:41
Мостовой: «Неизвестный Галактионов идет на повышение, а выдающиеся российские футболисты ищут работу или идут в Медиалигу»
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13:34
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13:27
Михаил Кержаков: «В ситуации с Чистяковым больше всего возмутило, что Орлов взял информацию с потолка»
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13:20
Смолов раскритиковал поле на «ВТБ Арене»
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13:06
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13:05
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Камавинга – новая надежда Франции: он родился в лагере беженцев и чуть не ушел из футбола из-за пожара в доме. Теперь поедет на ЧМ
12:59
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«Бомбардир» разыгрывает футболку любой сборной ЧМ-2022 в телеграм-канале
а
Источник:
«Бомбардир»
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