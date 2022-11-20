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ЧМ-2022
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⚡«Бомбардир» разыгрывает еще одну футболку любой сборной ЧМ-2022 в телеграме
Главные новости
00:51
Саутгейт заявил, что игроки сборной Англии преклонят колено перед матчем с Ираном
00:43
Товарищеский матч. Сборная Италии проиграла Австрии
00:33
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«Закрой рот и сядь!». Катарский болельщик накричал на фаната сборной Эквадора
1
20 ноября
23:43
Видео
«Когда вас звали в «Рубин», речь шла про еврокубки». Гутцайт жестко пошутил над Слуцким
1
23:33
⚡«Бомбардир» разыгрывает еще одну футболку любой сборной ЧМ-2022 в телеграме
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00:15
Журналисты не могут уехать со стадиона спустя три часа после завершения матча-открытия ЧМ-2022 (Василий Конов)
20 ноября
23:58
Манчини вышел на третье место по числу матчей в качестве тренера сборной Италии
23:52
Нигматуллин: «Критиковать сборную у нас все умеют. Но у Карпина не сильнейший состав»
23:32
Быстров: «Может, инсайдеры перепутали и Катар сдавал игру Эквадору?»
23:25
ФИФА запретила Кейну и сборной Англии носить на ЧМ-2022 капитанскую повязку One Love против дискриминации
1
22:59
Рыжиков заявил о желании возглавить «Рубин», но при одном условии
22:54
Овчинников: «У России имперский менталитет. Мы не принимаем силу Таджикистана и Узбекистана»
3
22:45
Мостовой – о старте ЧМ-2022: «Из группы А выйдет тот, кто больше забьет Катару»
22:40
⚽ Результаты матчей ЧМ-2022 на сегодня. Катар проиграл Эквадору (0:2)
22:26
Катар и Эквадор повторили антирекорд ЧМ по числу ударов
22:00
«Стоячее болото!» Силкин раскритиковал игроков сборной России за матч с Узбекистаном
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21:51
«Давайте удивим всех»: Байден выступил с мотивирующей речью для игроков США
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21:41
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Защитник сборной России Сильянов передвигался на костылях после матча с Узбекистаном
1
21:35
Стало известно число болельщиков, посетивших матч открытия ЧМ-2022
21:28
Назван лучший игрок матча Катар – Эквадор
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21:21
Страна-хозяйка чемпионата мира впервые проиграла в матче открытия
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20:59
ЧМ-2022. Эквадор победил Катар в матче открытия, Валенсия сделал дубль
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20:38
«Все идет по плану». Мостовой – о ничьей сборной России с Узбекистаном
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20:30
«Я не реализовал 3-4 момента». Соболев – после матча с Узбекистаном
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20:21
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«Мы хотим пива!» Фанаты Эквадора – во время матча с Катаром
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20:09
Губерниев: «Надеюсь, некоторые пассажиры больше не выйдут в футболках с надписью «Россия»
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20:01
Впервые в истории первый гол на ЧМ был забит с пенальти
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Валенсия сделал дубль в ворота Катара
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«Мы собрались здесь как одно большое племя». Морган Фримен – об участии в церемонии открытия ЧМ-2022
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ЧМ-2022 по футболу официально открыт: на церемонии было много света, салюта, выступил даже Морган Фримен
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⚡«Бомбардир» разыгрывает еще одну футболку любой сборной ЧМ-2022 в телеграме
а
Источник:
«Бомбардир»
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20.11.2022 23:33
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