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    АПЛ. «Ливерпуль» победил «Саутгемптон», «Тоттенхэм» – «Лидс» (4:3)

    «Ливерпуль» в 16-м туре чемпионата Англии оказался сильнее «Саутгемптона». Это был дебютный матч для главного тренера гостей Натана Джонса, пришедшего из «Лутона» (Чемпионшип).

    Ливерпульцы поднялись на шестое место. «Саутгемптон» идет в зоне вылета.

    В другой встрече «Тоттенхэм» добился победы над «Лидсом». Гости трижды вели в счете, но уступили.

    Англия. АПЛ. 16-й тур

    Тоттенхэм – Лидс – 4:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Саммервил, 10; 1:1 – Кейн, 25; 1:2 – Родриго, 43; 2:2 – Дэвис, 51; 2:3 – Родриго, 76; 3:3 – Бентанкур, 81; 4:3 – Бентанкур, 83.

    Удаления: нет – Адамс, 87 (вторая ж.к.).

    Ливерпуль – Саутгемптон – 3:1 (3:1)

    Голы: 1:0 – Фирмино, 6; 1:1 – Адамс, 9; 2:1 – Нуньес, 21; 3:1 – Нуньес, 42.

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    Источник: Бомбардир.ру

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