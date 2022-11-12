Валуев объяснил, почему российские клубы не могут существовать без госфинансирования

Бывший боксер, депутат Госдумы РФ Николай Валуев порассуждал о том, что многие футбольные клубы финансируются за счет государственных средств.

«Отсутствие системы платного спортивного ТВ и культуры покупки контента не даст заработать российским клубам сопоставимых денег, к которым они привыкли.

Убрать серые схемы наживы тоже не удается или не хочется. Делать ставку на деньги букмекеров и спонсоров, по сути, хорошо, но это еще не все.

Поэтому и сложилась система проживания клубов на деньги госкомпаний. Но по мере укрупнения всего и вся под крылом госкорпораций практически не остается крупных частных компаний.

Да и не видно особого желания первых отказываться от профессиональных клубов, а вторых брать их на себя.

Также не видно желания поумерить аппетиты со стороны спортивного менеджмента. Так что всех все устраивает», – сказал Валуев.

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