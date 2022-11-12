⚽ РПЛ. «Урал» примет «Факел», «Крылья» встретятся с «Ростовом», «Зенит» сыграет с «Торпедо», дерби «Локо» и «Спартака»

Какое то предчувствие не очень хорошее, что Локо выстрелит. Динамо должно одолеть ЦСКА. Факел отберет очки у Урала. Краснодар на мажорной ноте должен завершить эту часть чемпионата. Как то так.
Сегодня, 12 ноября, 17-й тур чемпионата России продолжится четырьмя матчами.
В полдень начнут играть «Урал» и «Факел», а спустя два часа – «Крылья Советов» и «Ростов».
Затем «Торпедо» примет действующего чемпиона «Зенит», а в 19:30 мск состоится московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком».
Россия. РПЛ. 17-й тур
Урал (Екатеринбург) – Факел (Воронеж)
12 ноября, 12:00 мск
Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону)
12 ноября, 14:00 мск
Торпедо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)
12 ноября, 16:30 мск
Локомотив (Москва) – Спартак (Москва)
12 ноября, 19:30 мск
13 ноября, 14:00 мск
13 ноября, 16:30 мск
Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва)
13 ноября, 19:30 мск
Пари НН (Нижний Новгород) – Ахмат (Грозный) – 3:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Михайлов, 20; 2:0 – Сулейманов, 52; 3:0 – Рыбчинский, 70; 3:1 – Ильин, 73; 3:2 – Тимофеев, 86.
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