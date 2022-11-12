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    ⚽ РПЛ. «Урал» примет «Факел», «Крылья» встретятся с «Ростовом», «Зенит» сыграет с «Торпедо», дерби «Локо» и «Спартака»

    Сегодня, 12 ноября, 17-й тур чемпионата России продолжится четырьмя матчами.

    В полдень начнут играть «Урал» и «Факел», а спустя два часа – «Крылья Советов» и «Ростов».

    Затем «Торпедо» примет действующего чемпиона «Зенит», а в 19:30 мск состоится московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком».

    Россия. РПЛ. 17-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Факел (Воронеж)

    12 ноября, 12:00 мск

    Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    12 ноября, 14:00 мск

    Торпедо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

    12 ноября, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Локомотив (Москва) – Спартак (Москва)

    12 ноября, 19:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Оренбург – Краснодар

    13 ноября, 14:00 мск

    Химки – Сочи

    13 ноября, 16:30 мск

    Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва)

    13 ноября, 19:30 мск

    Пари НН (Нижний Новгород) – Ахмат (Грозный) – 3:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Михайлов, 20; 2:0 – Сулейманов, 52; 3:0 – Рыбчинский, 70; 3:1 – Ильин, 73; 3:2 – Тимофеев, 86.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +737

      SLADE2019 1 час назад

      Какое то предчувствие не очень хорошее, что Локо выстрелит. Динамо должно одолеть ЦСКА. Факел отберет очки у Урала. Краснодар на мажорной ноте должен завершить эту часть чемпионата. Как то так.

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      Рейтинг: +266

      Теркчанин 11 ноября, 10:44

      Путем сложения чисел занимаемых мест получилось что матч Динамо - ЦСКА является центральным в туре

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