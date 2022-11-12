⚽ РПЛ. «Урал» примет «Факел», «Крылья» встретятся с «Ростовом», «Зенит» сыграет с «Торпедо», дерби «Локо» и «Спартака»

Сегодня, 12 ноября, 17-й тур чемпионата России продолжится четырьмя матчами.

В полдень начнут играть «Урал» и «Факел», а спустя два часа – «Крылья Советов» и «Ростов».

Затем «Торпедо» примет действующего чемпиона «Зенит», а в 19:30 мск состоится московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком».

Россия. РПЛ. 17-й тур

Урал (Екатеринбург) – Факел (Воронеж)

12 ноября, 12:00 мск

Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону)

12 ноября, 14:00 мск

Торпедо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

12 ноября, 16:30 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Локомотив (Москва) – Спартак (Москва)

12 ноября, 19:30 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Оренбург – Краснодар

13 ноября, 14:00 мск

Химки – Сочи

13 ноября, 16:30 мск

Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва)

13 ноября, 19:30 мск

Пари НН (Нижний Новгород) – Ахмат (Грозный) – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Михайлов, 20; 2:0 – Сулейманов, 52; 3:0 – Рыбчинский, 70; 3:1 – Ильин, 73; 3:2 – Тимофеев, 86.

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Турнирная таблица РПЛ

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