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    ⚽ РПЛ. «Спартак» победил «Локомотив», «Зенит» – «Торпедо», «Ростов» – «Крылья Советов»

    Накануне, 12 ноября, 17-й тур чемпионата России продолжился четырьмя матчами.

    В полдень начали играть «Урал» и «Факел» (2:0), а спустя два часа – «Крылья Советов» и «Ростов» (1:3).

    Затем «Торпедо» приняло действующего чемпиона «Зенит» (0:2), а в 19:30 мск состоялось московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:2).

    Россия. РПЛ. 17-й тур

    Оренбург – Краснодар

    13 ноября, 14:00 мск

    Химки – Сочи

    13 ноября, 16:30 мск

    Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва)

    13 ноября, 19:30 мск

    Пари НН (Нижний Новгород) – Ахмат (Грозный) – 3:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Михайлов, 20; 2:0 – Сулейманов, 52; 3:0 – Рыбчинский, 70; 3:1 – Ильин, 73; 3:2 – Тимофеев, 86.

    Урал (Екатеринбург) – Факел (Воронеж) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Егорычев, 31; 2:0 – Эмерсон, 59.

    Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Глебов, 29; 0:2 – Полоз (с пенальти), 39; 1:2 – Шитов, 73; 1:3 – Осипенко, 76.

    Торпедо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Малком, 70; 0:2 – Клаудиньо, 81.

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    Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Промес, 21 (с пенальти); 0:2 – Пруцев, 28; 1:2 – Изидор, 87.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +737

      SLADE2019 13 часов назад

      Какое то предчувствие не очень хорошее, что Локо выстрелит. Динамо должно одолеть ЦСКА. Факел отберет очки у Урала. Краснодар на мажорной ноте должен завершить эту часть чемпионата. Как то так.

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      Рейтинг: +266

      Теркчанин 11 ноября, 10:44

      Путем сложения чисел занимаемых мест получилось что матч Динамо - ЦСКА является центральным в туре

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