⚽ РПЛ. «Спартак» победил «Локомотив», «Зенит» – «Торпедо», «Ростов» – «Крылья Советов»

Накануне, 12 ноября, 17-й тур чемпионата России продолжился четырьмя матчами.

В полдень начали играть «Урал» и «Факел» (2:0), а спустя два часа – «Крылья Советов» и «Ростов» (1:3).

Затем «Торпедо» приняло действующего чемпиона «Зенит» (0:2), а в 19:30 мск состоялось московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:2).

Россия. РПЛ. 17-й тур

Оренбург – Краснодар

13 ноября, 14:00 мск

Химки – Сочи

13 ноября, 16:30 мск

Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва)

13 ноября, 19:30 мск

Пари НН (Нижний Новгород) – Ахмат (Грозный) – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Михайлов, 20; 2:0 – Сулейманов, 52; 3:0 – Рыбчинский, 70; 3:1 – Ильин, 73; 3:2 – Тимофеев, 86.

Урал (Екатеринбург) – Факел (Воронеж) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Егорычев, 31; 2:0 – Эмерсон, 59.

Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Глебов, 29; 0:2 – Полоз (с пенальти), 39; 1:2 – Шитов, 73; 1:3 – Осипенко, 76.

Торпедо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Малком, 70; 0:2 – Клаудиньо, 81.

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Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Промес, 21 (с пенальти); 0:2 – Пруцев, 28; 1:2 – Изидор, 87.

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