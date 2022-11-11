⚽ РПЛ. «Пари НН» примет «Ахмат», «Локомотив» и «Спартак» сыграют в субботу

Путем сложения чисел занимаемых мест получилось что матч Динамо - ЦСКА является центральным в туре
Сегодня, 11 ноября, матчем «Пари НН» – «Ахмат» стартует 17-й тур РПЛ.
В субботу «Торпедо» примет» «Зенит», а «Локомотив» встретится со «Спартаком».
В воскресенье «Динамо» сыграет с ЦСКА.
Россия. РПЛ. 17-й тур
Пари НН (Нижний Новгород) – Ахмат (Грозный)
11 ноября, 19:00 мск
Урал (Екатеринбург) – Факел (Воронеж)
12 ноября, 12:00 мск
Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону)
12 ноября, 14:00 мск
Торпедо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)
12 ноября, 16:30 мск
Локомотив (Москва) – Спартак (Москва)
12 ноября, 19:30 мск
13 ноября, 14:00 мск
13 ноября, 16:30 мск
Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва)
13 ноября, 19:30 мск
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