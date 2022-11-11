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    ⚽ РПЛ. «Пари НН» примет «Ахмат», «Локомотив» и «Спартак» сыграют в субботу

    Сегодня, 11 ноября, матчем «Пари НН»«Ахмат» стартует 17-й тур РПЛ.

    В субботу «Торпедо» примет» «Зенит», а «Локомотив» встретится со «Спартаком».

    В воскресенье «Динамо» сыграет с ЦСКА.

    Россия. РПЛ. 17-й тур

    Пари НН (Нижний Новгород) – Ахмат (Грозный)

    11 ноября, 19:00 мск

    Урал (Екатеринбург) – Факел (Воронеж)

    12 ноября, 12:00 мск

    Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    12 ноября, 14:00 мск

    Торпедо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

    12 ноября, 16:30 мск

    Локомотив (Москва) – Спартак (Москва)

    12 ноября, 19:30 мск

    Оренбург – Краснодар

    13 ноября, 14:00 мск

    Химки – Сочи

    13 ноября, 16:30 мск

    Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва)

    13 ноября, 19:30 мск

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +266

      Теркчанин 2 часа назад

      Путем сложения чисел занимаемых мест получилось что матч Динамо - ЦСКА является центральным в туре

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