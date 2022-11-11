Роналду мог закончить карьеру в 2019 году, ЦСКА интересуется Сычевым и другие новости

«Наполи» подпишет новый контракт с Хвичей. Отступные вырастут в три раза (Иван Карпов)

«Спартак» не заинтересован в возвращении Жиго

Агент Лунева раскрыл итоги переговоров с «Байером»

Мане попадeт в заявку сборной Сенегала на ЧМ-2022, несмотря на травму

Стал известен состав комитета ветеранов «Спартака»

Сычевой зимой может перейти в ЦСКА

Вторая лига вернется к системе «весна-осень» в 2024 году («РБ Спорт»)

В ОАЭ зимой могут организовать турнир для клубов РПЛ с челленджами и буллитами вместо пенальти

В честь «Зенита» назван аэродром в Антарктиде

Роналду грозил уйти из футбола, если Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно