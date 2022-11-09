Орлов извинился перед Чистяковым, «Ливерпуль» выставил на трансфер трех игроков и другие новости дня

Пике был удален в перерыве матча с «Осасуной». Это последняя игра в его карьере.

Орлов принес извинения Чистякову и «Ахмату».

Генич: «Обидно за российских игроков «Зенита» Ни с каким легионером Семак не поступил бы так, как c Мостовым и Чистяковым».

Леау потребовал от «Милана» рекордную зарплату в истории клуба.

Стало известно, кто прокомментирует матч-открытие и финал ЧМ-2022 на «Матч ТВ».

«Ради чего приезжать?». Лунев – о вызове в сборную России.

«Ливерпуль» выставил на трансфер трех футболистов.

Владелец «Ливерпуля» определился со стоимостью клуба.

Гендиректор «Зенита» – о Чистякове: «Изучите разницу между составом и основным составом».

Лунев назвал сумму, которой ему хватит для комфортной жизни.