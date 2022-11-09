Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Орлов извинился перед Чистяковым, «Ливерпуль» выставил на трансфер трех игроков и другие новости дня

    Пике был удален в перерыве матча с «Осасуной». Это последняя игра в его карьере.

    Орлов принес извинения Чистякову и «Ахмату».

    Генич: «Обидно за российских игроков «Зенита» Ни с каким легионером Семак не поступил бы так, как c Мостовым и Чистяковым».

    Леау потребовал от «Милана» рекордную зарплату в истории клуба.

    Стало известно, кто прокомментирует матч-открытие и финал ЧМ-2022 на «Матч ТВ».

    «Ради чего приезжать?». Лунев – о вызове в сборную России.

    «Ливерпуль» выставил на трансфер трех футболистов.

    Владелец «Ливерпуля» определился со стоимостью клуба.

    Гендиректор «Зенита» – о Чистякове: «Изучите разницу между составом и основным составом».

    Лунев назвал сумму, которой ему хватит для комфортной жизни.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11