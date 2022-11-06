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    Стала известна реакция Чистякова на отстранение от основы «Зенита»

    Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, рассказал о реакции футболиста на отстранение от основы петербургской команды.

    – Официально никто ни Диме, ни мне ничего не говорил. Никаких бумаг о том, что он переведен, отстранен или расстрелян, нам не давали. Пока ничего не знаем. Александр Иванович почему-то трубку не берет, хотя сегодня до его интервью про отстранение я с ним разговаривал.

    – Как Дмитрий реагирует на эту ситуацию?

    – У него полное непонимание. В чем причина? Если причина в его неудачной игре, то это очень странно. После одной даже самой провальной игры отстранять футболиста, наверное, нет смысла. Если есть другая причина, какие-то подозрения, то пусть подозревающие предоставят факты. Тогда мы будем разбираться. На сегодняшний день пока все только из интервью Орлова известно, что он в «Ахмат» переходит или еще куда-то.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6183

      порт 1 минуту назад

      Кто то явно что то не договаривает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +234

      Болотоход 8 минут назад

      Взяли и выкинули парня! Сказано газ.проект!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +387

      Baggio1986 10 минут назад

      Уже своему новому клубу 3 очка принес))

      0
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