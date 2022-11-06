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    «Ненормально!». Агент Чистякова отреагировал на отстранение игрока от основы «Зенита»

    Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, дал комментарий по поводу отстранения игрока от основы.

    «Чистякова отстранили? Я даже не знаю, как это комментировать.

    Как может генеральный директор клуба так отзываться о своих футболистах? Это ненормально! Да, Дмитрий ошибся, неудачно сыграл, бывает. Можно вызывать игрока на индивидуальную беседу с руководством, но зачем выносить все это в прессу и отправлять игрока в «Ахмат». Это неуважение к футболисту и к грозненскому клубу», – сказал Талаев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1307

      Сергей Каспийский 3 минуты назад

      играть надо, ДУМАТЬ о ПОБЕДЕ во ВРЕМЯ МАТЧА, а не о телках и ресторанах:)

      0
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      Рейтинг: +11821

      Алексей З 10 минут назад

      Как понять отстранили , сегодня наверняка выходной. За такую игру
      Могут " зачихлить" и на долго, а могут и на трансфер выставить.
      Это нормально.
      Надо лучше играть.

      1
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      Рейтинг: +11172

      knikos 12 минут назад

      Ну , что я писАл вчера ? Зенит будет искать зимой ЦЗ , а может и двух . Ну и нап стиля Дзюбы , Сычевого нужен .

      0
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      Рейтинг: +94

      odessakmv > knikos 2 минуты назад

      а что их искать? их в Бразилии оптом, как диких обезьян...

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      Рейтинг: +386

      Таврида 12 минут назад

      Чё за повод? "Дмитрий ошибся, неудачно сыграл", всего лишь, "бывает", бггг

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      Рейтинг: +11172

      knikos > Таврида 10 минут назад

      Ник у тебя классный ! Ждём крымские клубы в российском чемпе ! И плевать на ФИФА и УЕФА !

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