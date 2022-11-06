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ЧМ по футболу 2022
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ФИФА представила лого ЧМ-2022 в День независимости Катара: кто его придумал и что оно означает
Главные новости
Спецпроект
Чьи это цвета? Угадайте клуб по фанатской трибуне
14:57
У «Сочи» не получается договориться с Николичем. Команду может возглавить Кержаков
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14:48
«Ненормально!». Агент Чистякова отреагировал на отстранение игрока от основы «Зенита»
4
14:41
Стало известно, в каких странах интересуются Дзюбой. Он покинул «Демирспор»
4
14:27
«Оказался слабаком. У него игровая импотенция». Губерниев – об уходе Дзюбы из «Демирспора»
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Все новости
13:53
Текст
ФИФА представила лого ЧМ-2022 в День независимости Катара: кто его придумал и что оно означает
01:25
Фото
Фанаты «Боруссии» Д призвали бойкотировать ЧМ-2022
7
5 ноября
17:37
Текст
У ЧМ-2022 будет четыре официальных трека, а не один – их спродюсировал исполнитель, который создал гимн «Реала»
15:58
Каррера: «Обидно, что не увижу Промеса на ЧМ-2022»
14:53
Защитник сборной Англии пропустит ЧМ-2022
12:12
Хави назвал пять сильнейших сборных ЧМ-2022
1
10:19
Футболист «Рубина» попал в расширенный состав сборной Ганы на ЧМ-2022
08:31
У Сона четыре перелома глазницы. Его прооперировали в пятницу
4 ноября
18:30
Футболист из АПЛ, подозреваемый в изнасиловании, сможет сыграть на ЧМ-2022
1
17:21
Сборная Коста-Рики назвала окончательный состав на ЧМ-2022
13:30
Защитник «Челси» Чилвел рискует пропустить ЧМ-2022
12:48
ФИФА призвала участников ЧМ-2022 не смешивать футбол с политикой
3 ноября
22:19
Кроос ответил на предложение вернуться в сборную Германии на ЧМ-2022
1
21:21
Зидан сменит Дешама в сборной Франции после ЧМ-2022 (Серхио Валентин)
20:38
Крооса уговаривают вернуться в сборную Германии на ЧМ-2022
1
18:01
Мбаппе: «ЧМ-2022 – трофей всей жизни»
5
13:20
Текст
Кто и как создает кубок мира: мастера из Италии оставляют секретные детали, сборные получают копии
13:02
«На ЧМ-2018 можно было бухать, орать, ссать возле дома. В Катаре такое нельзя». Спиридонов – о ЧМ-2022
12:40
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Зулай Погба – девушка звезды сборной Франции, которая пропустит ЧМ-2022
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12:17
Лаксальт высказался о непопадании в состав сборной Уругвая на ЧМ-2022
1
09:56
Хын-Мин Сон перенесет операцию на лице. До старта ЧМ – менее трех недель
2 ноября
09:35
Месси пропустит последний ноябрьский матч «ПСЖ» ради сборной Аргентины
1
1 ноября
23:54
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Софья Балби – жена лучшего бомбардира в истории Уругвая
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18:46
«Лучше дома с красным вином». Гвардиола не поедет на ЧМ-2022
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14:24
Сборная Японии назвала окончательный состав на ЧМ-2022
31 октября
23:13
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Аннеки Моленар – девушка самого дорогого футболиста сборной Нидерландов
16
23:09
Текст
ФИФА уже банила сборные на участия на ЧМ. Сейчас под вопросом путевка Туниса – возможно, его заменит Италия
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21:21
Де Брюйне намекнул, что ЧМ-2022 станет для него последним
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ФИФА представила лого ЧМ-2022 в День независимости Катара: кто его придумал и что оно означает
1
Источник:
Бомбардир
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