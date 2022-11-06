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    «Посмотрите на нового Ди Марию». Стало известно, какого игрока РПЛ Хабиб предлагал «ПСЖ»

    Генеральный директор Eagles Sports Management Магомед Магомедов рассказал, как владелец компании, экс-боец ММА Хабиб Нурмагомедов, советовал руководству «Пари Сен‑Жермен» изучить полузащитника «Динамо» Дениса Макарова.

    — Неужели Хабиб действительно футбол любит больше, чем ММА?

    — Можете спросить у него, он неоднократно об этом говорил. Он реально любит футбол больше, чем, наверное, весь остальной спорт. Даже сейчас на тяжелых сборах в Дубае мы находили время для футбола в таком графике, когда через неделю очень важный бой твоего воспитанника и друга.

    Год назад мы собирали половину сборной России и играли в Дубае в футбол. Георгий Джикия не раз говорил, что ребята бегали на другом уровне. Когда он в команде, он так заряжает футболистов, что невозможно за него не играть.

    В прошлом году был матч «Рубин»«Зенит», и Хабибу так понравилась игра Макарова, что после гола Дениса он набрал президенту «ПСЖ» [Нассеру аль‑Хелаифи] и сказал: «Посмотрите на этого молодого Анхеля Ди Марию». Хабиб переживает за наших парней, он очень любит футбол. А с Макаровым я их познакомил через пару месяцев после той истории.

    • 24-летний Макаров стоит 6 миллионов евро.
    • Игрок в «Динамо» с прошлого года.
    • В сезоне РПЛ у Макарова 14 матчей, 3 гола, ассист.

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    Источник: «Матч ТВ»

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