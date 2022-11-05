⚽ РПЛ. «Сочи» примет «Спартак», «Зенит» сыграет с «Ахматом», «Краснодар» – в гостях у «Факела», ЦСКА встретится с «Пари НН»

Сегодня, 5 ноября, 16-й тур чемпионата России продолжится четырьмя матчами.

Сначала сыграют «Сочи» и «Спартак», затем в 16:30 мск встретятся «Зенит» с «Ахматом» и «Факел» с «Краснодаром», а вечером ЦСКА примет «Пари НН».

Россия. РПЛ. 16-й тур

Сочи – Спартак (Москва)

5 ноября, 14:00 мск

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Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный)

5 ноября, 16:30 мск

Факел (Воронеж) – Краснодар

5 ноября, 16:30 мск

ЦСКА (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород)

5 ноября, 19:00 мск

Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва)

6 ноября, 14:00 мск

Торпедо (Москва) – Крылья Советов (Самара)

6 ноября, 16:30 мск

Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва)

6 ноября, 19:00 мск

Химки – Оренбург – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Руденко, 50; 2:0 – Магомедов, 66.

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