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    ⚽ РПЛ. «Сочи» примет «Спартак», «Зенит» сыграет с «Ахматом», «Краснодар» – в гостях у «Факела», ЦСКА встретится с «Пари НН»

    Сегодня, 5 ноября, 16-й тур чемпионата России продолжится четырьмя матчами.

    Сначала сыграют «Сочи» и «Спартак», затем в 16:30 мск встретятся «Зенит» с «Ахматом» и «Факел» с «Краснодаром», а вечером ЦСКА примет «Пари НН».

    Россия. РПЛ. 16-й тур

    Сочи – Спартак (Москва)

    5 ноября, 14:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный)

    5 ноября, 16:30 мск

    Факел (Воронеж) – Краснодар

    5 ноября, 16:30 мск

    ЦСКА (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород)

    5 ноября, 19:00 мск

    Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва)

    6 ноября, 14:00 мск

    Торпедо (Москва) – Крылья Советов (Самара)

    6 ноября, 16:30 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва)

    6 ноября, 19:00 мск

    Химки – Оренбург – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Руденко, 50; 2:0 – Магомедов, 66.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +361

      aldo conte 8 часов назад

      Юраново проклятье закончилось? Или всё станет ясно весной 2023 г. после 30 тура?

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      Рейтинг: +5241

      Enter2006 21 час назад

      Вот задумывался, почему при Гогниеве в Химках перестали ставить Лантратова на ворота, Гудиев то не лучше, пропускает много а с Динамо сам в свои ворота принёс чистый гол из-за ошибки. Виталий Гудиев - уроженец Владикавказа, вратарь. Стоп, так Спартак Гогниев тоже уроженец Владикавказа. Гогниева временно отстранили, кто на его место? Исполняющим обязанности главного тренера будет Георгий Джиоев, уроженец Цхинвала. Владикавказ и Цхинвал - близкие города по расстоянию, плюс Джиоев работал во Владикавказе. Я ничего против не имею, но какая-то диаспора создаётся? С прошлыми проблемами бы разобрались.

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      Рейтинг: +239

      Теркчанин > Enter2006 1 час назад

      это осетины,и их много в разных клубах,значит у них хорошая футбольная школа,Алан Дзагоев,Цаллаговы, Джанаев Сослан и прочие,к примеру тоже осетины.

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