⚽ РПЛ. «Сочи» примет «Спартак», «Зенит» сыграет с «Ахматом», «Краснодар» – в гостях у «Факела», ЦСКА встретится с «Пари НН»

Юраново проклятье закончилось? Или всё станет ясно весной 2023 г. после 30 тура?
Сегодня, 5 ноября, 16-й тур чемпионата России продолжится четырьмя матчами.
Сначала сыграют «Сочи» и «Спартак», затем в 16:30 мск встретятся «Зенит» с «Ахматом» и «Факел» с «Краснодаром», а вечером ЦСКА примет «Пари НН».
Россия. РПЛ. 16-й тур
5 ноября, 14:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный)
5 ноября, 16:30 мск
5 ноября, 16:30 мск
ЦСКА (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород)
5 ноября, 19:00 мск
Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва)
6 ноября, 14:00 мск
Торпедо (Москва) – Крылья Советов (Самара)
6 ноября, 16:30 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва)
6 ноября, 19:00 мск
Голы: 1:0 – Руденко, 50; 2:0 – Магомедов, 66.
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию