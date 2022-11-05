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    ⚽ РПЛ. «Химки» в игре с «Оренбургом» прервали 15-матчевую серию без побед, «Сочи» и «Спартак» встретятся сегодня

    Накануне, 4 ноября, матчем «Химки»«Оренбург» (2:0) стартовал 16-й тур РПЛ.

    В субботу «Сочи» встретится со «Спартаком», а «Зенит» примет «Ахмат».

    В воскресенье «Ростов» сыграет с «Динамо».

    Россия. РПЛ. 16-й тур

    Сочи – Спартак (Москва)

    5 ноября, 14:00 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный)

    5 ноября, 16:30 мск

    Факел (Воронеж) – Краснодар

    5 ноября, 16:30 мск

    ЦСКА (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород)

    5 ноября, 19:00 мск

    Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва)

    6 ноября, 14:00 мск

    Торпедо (Москва) – Крылья Советов (Самара)

    6 ноября, 16:30 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва)

    6 ноября, 19:00 мск

    Химки – Оренбург – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Руденко, 50; 2:0 – Магомедов, 66.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5240

      Enter2006 10 часов назад

      Вот задумывался, почему при Гогниеве в Химках перестали ставить Лантратова на ворота, Гудиев то не лучше, пропускает много а с Динамо сам в свои ворота принёс чистый гол из-за ошибки. Виталий Гудиев - уроженец Владикавказа, вратарь. Стоп, так Спартак Гогниев тоже уроженец Владикавказа. Гогниева временно отстранили, кто на его место? Исполняющим обязанности главного тренера будет Георгий Джиоев, уроженец Цхинвала. Владикавказ и Цхинвал - близкие города по расстоянию, плюс Джиоев работал во Владикавказе. Я ничего против не имею, но какая-то диаспора создаётся? С прошлыми проблемами бы разобрались.

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