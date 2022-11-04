⚽ РПЛ. «Химки» примут «Оренбург», «Сочи» и «Спартак» встретятся в субботу

Сегодня, 4 ноября, матчем «Химки» – «Оренбург» стартует 16-й тур РПЛ.
В субботу «Сочи» встретится со «Спартаком», а «Зенит» примет «Ахмат».
В воскресенье «Ростов» сыграет с «Динамо».
Россия. РПЛ. 16-й тур
4 ноября, 19:00 мск
5 ноября, 14:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный)
5 ноября, 16:30 мск
5 ноября, 16:30 мск
ЦСКА (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород)
5 ноября, 19:00 мск
Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва)
6 ноября, 14:00 мск
Торпедо (Москва) – Крылья Советов (Самара)
6 ноября, 16:30 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва)
6 ноября, 19:00 мск
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