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    ⚽ РПЛ. «Химки» примут «Оренбург», «Сочи» и «Спартак» встретятся в субботу

    Сегодня, 4 ноября, матчем «Химки»«Оренбург» стартует 16-й тур РПЛ.

    В субботу «Сочи» встретится со «Спартаком», а «Зенит» примет «Ахмат».

    В воскресенье «Ростов» сыграет с «Динамо».

    Россия. РПЛ. 16-й тур

    Химки – Оренбург

    4 ноября, 19:00 мск

    Сочи – Спартак (Москва)

    5 ноября, 14:00 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный)

    5 ноября, 16:30 мск

    Факел (Воронеж) – Краснодар

    5 ноября, 16:30 мск

    ЦСКА (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород)

    5 ноября, 19:00 мск

    Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва)

    6 ноября, 14:00 мск

    Торпедо (Москва) – Крылья Советов (Самара)

    6 ноября, 16:30 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва)

    6 ноября, 19:00 мск

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    Источник: Бомбардир.ру

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