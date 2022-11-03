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    Сборная России потроллила Пике, объявившего о завершении карьеры

    Пресс-служба сборной России отреагировала на новость, что защитник «Барселоны» Жерар Пике решил закончить профессиональную карьеру.

    «Спасибо за все, легенда», – говорится в публикации российской команды.

    К записи прикреплена фотография с моментом из матча 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными России и Испании. Тогда россияне реализовали пенальти, назначенный за игру рукой Пике в собственной штрафной.

    Это позволило российской сборной избежать поражения в основное время и выбить испанцев из турнира в серии пенальти.

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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    03.11.2022 23:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Ben73 15 минут назад

      СММ решили окончательно опозорить мою любимую сборную России по футболу на весь мир. Z аборигены

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Ben73 17 минут назад

      Сборная испании:
      Чемпион мира: 2010
      Чемпион Европы: 2012

      Барселона»

      Чемпион Испании (8): 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19
      Обладатель Кубка Испании (7): 2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2020/21
      Обладатель Суперкубка Испании (6): 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018
      Победитель Лиги чемпионов (3): 2008/09, 2010/11, 2014/15
      Обладатель Суперкубка УЕФА (3): 2009, 2011, 2015
      Победитель Клубного чемпионата мира (3): 2009, 2011 2015

      Пресс атташе сб. России следует немного научиться разбираться в футболе и не хамить мировым легендам. Дебилы

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      Рейтинг: +665

      111ax 1 час назад

      троллить только и остается, играть то не умеют

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