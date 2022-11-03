Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

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14:01
Мостовой: «В Италии сказали, что Шалимов на три головы выше меня? Откройте «Википедию»
2
13:54
Гаранин покинул «Сочи». Точилин будет руководить командой до зимней паузы («РБ Спорт»)
13:45
Пономарев: «Зайнутдинов – собачка, которая может все испортить. Он балласт для ЦСКА»
13:22
Гогниев – о конфликте с Дурасовым: «Такие вещи не должны всплывать. Это было не на камеру»
13:20
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Кто и как создает кубок мира: мастера из Италии оставляют секретные детали, сборные получают копии
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14:04
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13:57
Тарханов: «Возможно, Сычевой перейдет в «Спартак»
13:04
Следите за матчем «Рома» – «Лудогорец» в текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира»
13:02
«На ЧМ-2018 можно было бухать, орать, ссать возле дома. В Катаре такое нельзя». Спиридонов – о ЧМ-2022
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Юран: «До Нового года у меня будет клуб из РПЛ»
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Кавазашвили: «Лунев профукал свою судьбу»
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Вальверде лидирует в топ-5 лигах Европы по голам из-за пределов штрафной в этом сезоне
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Пять топ-клубов Европы следят за Хвичей
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12:40
«Аталанта» интересуется Зайнутдиновым из ЦСКА
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12:40
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Зулай Погба – девушка звезды сборной Франции, которая пропустит ЧМ-2022
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12:31
«Ди Си Юнайтед» оштрафовали за назначение Руни. В списке кандидатов на пост тренера не было двух членов «недостаточно представленных групп»
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Лаксальт высказался о непопадании в состав сборной Уругвая на ЧМ-2022
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Месси до двух голевых пасов сократил отставание от Роналду в списке лучших ассистентов в истории ЛЧ
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ЭСК поддержала все решения Любимова в дерби «Локомотив» – ЦСКА
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Источник:
«Бомбардир»
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