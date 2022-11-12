Последние клубные выходные! Регистрируйтесь и получайте 2000 рублей

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Главные новости
16:13
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16:09
РПЛ. «Ростов» победил «Крылья Советов» и обошел «Спартак»
15:43
Глеб определил трех фаворитов ЧМ-2022
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15:29
«Ростов» пробил 11 пенальти в сезоне РПЛ. До рекорда – еще 2
5
15:23
«Торпедо» – «Зенит»: стартовые составы на матч РПЛ
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16:00
Следите за матчем «Торпедо» – «Зенит» в текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира»
15:56
Гончаренко высказался о победе «Урала» над «Факелом»
15:50
Агент Терзича прокомментировал новость об интересе ЦСКА
15:36
Тренер «Факела» Пятибратов назвал причину поражения от «Урала»
15:15
«Урал» установил клубный рекорд
15:00
Сарри: «Что Катар может дать футболу, кроме денег «Манчестер Сити» и «ПСЖ»?»
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14:53
Глушаков отреагировал на слова экс-врача «Спартака» о пиар-кампании по его дискредитации
14:45
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«Бавария» продлила контракт со Станишичем
14:38
У «Урала» 9 матчей подряд без поражений, у «Факела» – 11 игр без побед
14:31
Кержаков отказался возглавить «Шериф»
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14:23
«Зенит» хочет включить защитника «Коринтианса» в сделку по Юри Алберто
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Экс-врач «Спартака»: «Каррера спрашивал про супы: «Зачем ты кормишь футболистов горячей водой?»
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13:58
РПЛ. «Урал» победил «Факел» и поднялся на десятое место
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13:50
В «Динамо» прокомментировали восстановление Норманна после травмы плеча
13:44
На Винисиусе фолят чаще всего в топ-5 лигах Европы в этом сезоне
13:36
Вратарь «Зенита» Иван объяснил, зачем учит русский язык
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13:30
Где смотреть «Торпедо» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 12 ноября
13:29
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ЦСКА интересуется форвардом «Партизана»
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Экс-врач «Спартака»: «Против Глушакова шла запланированная и грязная кампания по его дискредитации»
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Хвича отреагировал на сравнения с Марадоной
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12:42
«Крылья Советов» – «Ростов»: стартовые составы на матч РПЛ
12:35
Энрике: «Я лучший тренер в мире. Знаю, что это не так, но я в это верю»
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12:27
Валуев объяснил, почему российские клубы не могут существовать без госфинансирования
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Источник:
«Бомбардир»
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