Божович оскорбил Спаллетти и Газзаева, Николич может возглавить «Сочи» и другие новости

«Сочи» уволил Гаранина («Чемпионат»).

Хвича выдал самый результативный дебют в истории Серии А.

Три европейских клуба интересуются Кассьеррой.

«Я лысого гондона Спаллетти с «Ростовом» обыгрывал». Божович назвал себя легендой российского футбола.

Ваноли назвал причину ухода из «Спартака».

Божович: «Усатый Газзаев вместе с Гинером украл у меня Кубок России!».

Экс-гендиректор «Москвы» и «Ростова»: «Божович – лузер и настоящая крыса!».

Смородская: «Зарема – ущербная, ей не хватает внимания. Она даже не жена Федуна».

Нойер перенес три операции из-за рака кожи.

Стало известно, кого «Сочи» хочет назначить вместо Гаранина.

Тиньков: «Потерял уважение к трусу Галицкому. Я предлагал ему засунуть в жопу его «Краснодар» и парк».

Жеребьевка последнего раунда Пути регионов Кубка России. До него дошел один клуб Второй лиги.