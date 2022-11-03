Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Божович оскорбил Спаллетти и Газзаева, Николич может возглавить «Сочи» и другие новости

Божович оскорбил Спаллетти и Газзаева, Николич может возглавить «Сочи» и другие новости

3 ноября 2022, 01:11

«Сочи» уволил Гаранина («Чемпионат»).

Хвича выдал самый результативный дебют в истории Серии А.

Три европейских клуба интересуются Кассьеррой.

«Я лысого гондона Спаллетти с «Ростовом» обыгрывал». Божович назвал себя легендой российского футбола.

Ваноли назвал причину ухода из «Спартака».

Божович: «Усатый Газзаев вместе с Гинером украл у меня Кубок России!».

Экс-гендиректор «Москвы» и «Ростова»: «Божович – лузер и настоящая крыса!».

Смородская: «Зарема – ущербная, ей не хватает внимания. Она даже не жена Федуна».

Нойер перенес три операции из-за рака кожи.

Стало известно, кого «Сочи» хочет назначить вместо Гаранина.

Тиньков: «Потерял уважение к трусу Галицкому. Я предлагал ему засунуть в жопу его «Краснодар» и парк».

Жеребьевка последнего раунда Пути регионов Кубка России. До него дошел один клуб Второй лиги.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Реакция Мостового на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая»
23:27
1
Радимов заявил, что Захарян должен покинуть «Сосьедад» по двум причинам
23:17
Министр спорта Украины – о проведении ЧМ в стране: «Нужно планировать уже сейчас»
22:59
4
Статистика Батракова в первом матче за «Галатасарай» в стартовом составе
22:40
Фото«ПСЖ» продлил контракты с Луисом Энрике и пятью футболистами
22:14
Суперлига. «Галатасарай» вырвал победу в стамбульском дерби, дважды забив после замены Батракова
21:55
2
Бубнов дал совет Галактионову, как использовать Мостового в «Локомотиве»
21:42
2
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя Лиги чемпионов
21:31
3
У «Локомотива» сорвался трансфер воспитанника ЦСКА
21:21
1
«Спартак» определился с ценой на Солари
20:45
9
Все новости
Все новости
Экс-президент «Локомотива»: «Надо увольнять Галактионова и назначать Евсеева»
23:35
Погребняк сожалеет, что «Зенит» лишился Мостового
22:50
У Сперцяна 7 голевых действий в 7 матчах за «Аль-Ахли»
22:28
2
Суперлига. «Галатасарай» вырвал победу в стамбульском дерби, дважды забив после замены Батракова
21:55
2
Черданцев предположил, почему «Динамо» пришлось отказаться от двух латиноамериканцев
21:50
1
Бубнов дал совет Галактионову, как использовать Мостового в «Локомотиве»
21:42
2
Орлов определил, в каком году был сильнейший «Зенит»
21:39
3
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя Лиги чемпионов
21:31
3
У «Локомотива» сорвался трансфер воспитанника ЦСКА
21:21
1
«Балтика» продлила контракт с капитаном команды
21:09
1
В «Динамо» знали о скандальной репутации Платы: «Были готовы работать с этими рисками»
20:56
«Спартак» определился с ценой на Солари
20:45
9
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
20:30
1
Медиафутбольная сборная России в дебютном матче Слуцкого победила Таджикистан – 4:3!
20:16
6
ФотоРеакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита»
20:02
11
«Мы устали молчать»: организатор концерта Канье Уэста уличил во лжи «Газпром Арену»
19:48
17
Смородская оценила перспективы Мостового в «Локомотиве»
19:36
2
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
19:23
3
ФотоБатраков – в старте «Галатасарая» на стамбульское дерби
19:12
7
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
19:00
6
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника из Узбекистана
18:51
Прогноз Пономарева на матч «Зенит» – ЦСКА: «У меня какое-то тревожное чувство»
18:43
10
Фото«Ливерпуль» купил французского нападающего
18:35
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе: «О, Путин»
18:18
25
Губерниев ответил, спасет ли Мостовой «Локомотив»
17:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+