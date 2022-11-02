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    Стало известно, когда CAS рассмотрит апелляции клубов РПЛ

    Слушания в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) по апелляциям российских клубов назначены на 21 ноября.

    Апелляции направили «Зенит», московские «Динамо», ЦСКА и «Локомотив», а также «Сочи», «Краснодар», «Ростов» и казанский «Рубин».

    Апелляции оспаривают разрешение ФИФА приостанавливать контракты с российскими клубами.

    • Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российский футбол от международного.

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    Источник: CAS

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11823

      Алексей З 1 час назад

      Вот бы узнать, а в какой суд подать иск , за нарушение общечеловеческих ценностей?
      За что убивают мирных людей в Украине ?
      Проблемы футбольных клубов НИЧТО по сравнению с жизнью невинных.

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