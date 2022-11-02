Стало известно, когда CAS рассмотрит апелляции клубов РПЛ

Вот бы узнать, а в какой суд подать иск , за нарушение общечеловеческих ценностей?
За что убивают мирных людей в Украине ?
Проблемы футбольных клубов НИЧТО по сравнению с жизнью невинных.
Слушания в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) по апелляциям российских клубов назначены на 21 ноября.
Апелляции направили «Зенит», московские «Динамо», ЦСКА и «Локомотив», а также «Сочи», «Краснодар», «Ростов» и казанский «Рубин».
Апелляции оспаривают разрешение ФИФА приостанавливать контракты с российскими клубами.
- Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российский футбол от международного.