«Атлетико» вылетел из еврокубков, Айртон не хочет возвращаться в «Спартак» и другие новости дня

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«Атлетико» занял последнее место в группе ЛЧ. В прошлом сезоне клуб дошел до 1/4 финала.

Орлов назвал лучшего футболиста первого круга РПЛ.

Айртон не хочет возвращаться в «Спартак».

Юран назвал главное разочарование первого круга РПЛ.

Месси игнорирует звонки от представителей «Барселоны» (Sport.es).

Фомин рассказал, что ему писал Умяров после эпизода с пенальти в финале Кубка России.

Экс-игрок «Зенита» рассказал, как в 90-х подкупали судей.

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Экс-игрок «Зенита»: «В Люксембурге дворники получают 5 тысяч чистыми!».