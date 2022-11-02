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  • «Атлетико» вылетел из еврокубков, Айртон не хочет возвращаться в «Спартак» и другие новости дня

«Атлетико» вылетел из еврокубков, Айртон не хочет возвращаться в «Спартак» и другие новости дня

2 ноября 2022, 01:33

Стали известны 14 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов.

«Атлетико» занял последнее место в группе ЛЧ. В прошлом сезоне клуб дошел до 1/4 финала.

Орлов назвал лучшего футболиста первого круга РПЛ.

Айртон не хочет возвращаться в «Спартак».

Юран назвал главное разочарование первого круга РПЛ.

Месси игнорирует звонки от представителей «Барселоны» (Sport.es).

Фомин рассказал, что ему писал Умяров после эпизода с пенальти в финале Кубка России.

Экс-игрок «Зенита» рассказал, как в 90-х подкупали судей.

Роналду проигнорировал Невилла, не пожав ему руку перед матчем АПЛ.

Экс-игрок «Зенита»: «В Люксембурге дворники получают 5 тысяч чистыми!».

Источник: Бомбардир.ру
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