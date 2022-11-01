Погба пропустит ЧМ-2022, «Зенит» ищет игроков для «Оренбурга», расписание Кубка России и другие новости

«Химки» могут наказать Гогниева за мат во время игры с «Динамо». Клуб проведет внутреннее разбирательство
Матч сборной России против Таджикистана будет официальным. Команды договорились сыграть сильнейшими составами
Босния и Герцеговина объявила об отмене товарищеского матча с Россией в Санкт-Петербурге
«Зенит» ищет игроков для «Оренбурга», которые могут заиграть в Петербурге (Иван Карпов)
«Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем ЧМ-2022 в Катаре
Погба пропустит ЧМ-2022
Галактионов дебютирует на посту тренера «Локо» в игре с «Пари НН» («Чемпионат»)
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Фомин – обладатель премии «Джентльмен года»
Моро может зимой вернуться из «Болоньи» в «Динамо»
РФС утвердил расписание 5-го и 6-го туров Кубка России. Матчи пройдут во время ЧМ