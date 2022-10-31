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    Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов находится в коме

    Шахматист и депутат Госдумы Анатолий Карпов введен в искусственную кому.

    «Карпова нашли на улице 29 октября около Госдумы в бессознательном состоянии. Мужчину доставили в реанимацию, позже у него диагностировали травму головы, субарахноидальное кровоизлияние и перелом бедра. Судя по анализам, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

    По словам предпринимателя Андрея Ковалева, у выхода из Госдумы на Карпова напал неизвестный, однако, по данным «Базы», Карпов получил эти травмы просто неудачно упав на улице», – сообщает Baza.

    Позже Ковалев сообщил, что Карпов был введен в искусственную кому.

    • Карпов – двенадцатый чемпион мира по шахматам (1975-1985).
    • 71-летний гроссмейстер – заслуженный мастер спорта СССР.

    Источник: телеграм-канал Андрея Ковалева

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