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    РПЛ. «Зенит» благодаря пенальти вырвал победу над «Краснодаром»

    «Зенит» в 15-м туре чемпионата России победил в гостях «Краснодар». Единственный мяч с пенальти забил полузащитник Далер Кузяев.

    Петербуржцы лидируют с семиочковым отрывом. «Краснодар» занимает шестое место.

    «Зенит» идет в РПЛ без поражений. У «Краснодара» одна победа в последних шести матчах.

    «Краснодар» не побеждает «Зенит» дома с 2016 года.

    Россия. РПЛ. 15-й тур

    Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Кузяев, 87 (с пенальти).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии19
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    • ...
      Рейтинг: +781

      Каменный стояк 1 минуту назад

      Дайте уже парашному Газовику титул чемпионов и прекратите этот позор))))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3863

      Kollljan 1 минуту назад

      Мои поздравления Зениту. Победа трудная. Но это Краснодар! А не какой-то там... сами знаете кто.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16112

      Fusballer > Kollljan 35 секунд назад

      Оренбург или Сочи)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +66275

      portero 1 минуту назад

      Такие пенки грех ставить, Кузяев в упор лупит в игрока и от тела мяч рикошетит в руку....
      обидно однако!!!

      1
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      Рейтинг: +19658

      Persona_non_Grata 2 минуты назад

      Вот такие пенальти портят всю игру - надо что то менять в правилах, может назначать свободный удар в штрафной ... Мяч попал а руку рикошетом от ноги, при этом мяч в ворота не шел !!! Аналогичные пенальти порой назначаются за "безобидные" нарушения где нибудь в углу штрафной ... - и пожалуйста результат матча полностью перечеркнут !!! Да и не знаю, как при нынешних трактовках - пенальти ли это и почему ВАР даже не смотрел ???(((

      1
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      Рейтинг: +16144

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 32 секунды назад

      Почему , почему - назло хрякам .)))

      0
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      Рейтинг: +748

      БеZуМныЙ 2 минуты назад

      Оборона Зенита и Краснодара играла без ошибок. Пенальти самый чистейший. Никто не спорит, кроме парочки упоротых. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +6806

      Semenycch 4 минуты назад

      Трудный матч, много борьбы, обе команды играли в хороший, цепкий, атакующий футбол.

      4
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      Рейтинг: +514

      klimovich 5 минут назад

      Я че-то не понял, почему Краснодару не дали пенальти через 2 минуты после гола. Их игрок сыграл головой в мяч, мяч уже улетел, и в его затылок влетает игрок Зенита...

      1
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      Рейтинг: +16112

      Fusballer > klimovich 2 минуты назад

      Игрок Краснодара наглым образом ударил затылком игрока соперника!

      0
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      Рейтинг: +748

      БеZуМныЙ 5 минут назад

      Чемпионов с победой. Ещё один шажок к золотым медалям. Гыгыгы

      4
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    • ...
      Рейтинг: +6806

      Semenycch 5 минут назад

      Парнокопытные, вам матч понравился?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1056

      inzek 6 минут назад

      отскочила бразилия

      1
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