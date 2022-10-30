⚽ РПЛ. «Зенит» сыграет с «Краснодаром», «Спартак» – с «Торпедо»

Ну сегодня ясно и понятно что все армейцы за Краснодар и Торпедо
Сегодня, 30 октября, 15-й тур РПЛ продолжится четырьмя матчами.
Начнется день с двух одновременных матчей: «Крылья Советов» – «Пари НН» и «Сочи» – «Урал».
Затем «Спартак» примет «Торпедо».
Завершится тур матчем «Краснодара» и «Зенита».
Россия. РПЛ. 15-й тур
Крылья Советов (Самара) – Пари НН (Нижний Новгород)
30 октября, 14:00 мск
30 октября, 14:00 мск
Спартак (Москва) – Торпедо (Москва)
30 октября, 16:30 мск
Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург)
30 октября, 19:30 мск
Оренбург – Факел (Воронеж) – 4:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Марин, 42; 2:0 – Марин, 44; 3:0 – Флорентин, 58; 4:0 – Мансилья (с пенальти), 83; 4:1 – Максимов, 87.
Динамо (Москва) – Химки – 6:1 (3:0)
Голы: 1:0 – Нгамале, 11; 2:0 – Макаров, 29; 3:0 – Смолов, 45+3; 4:0 – Тюкавин, 77; 5:0 – Гладышев, 87; 6:0 – Гладышев, 89; 6:1 – Садыгов (с пенальти), 90+3.
Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Конате, 14; 1:1 – Комличенко, 74; 1:2 – Сильянов, 86.
Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Медина, 22.
Удаления: нет – Ушаков, 90+6 (вторая ж.к.).