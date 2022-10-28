⚽ РПЛ. «Оренбург» примет «Факел», «Локомотив» и ЦСКА сыграют завтра

Сегодня, 28 октября, матчем «Оренбург» – «Факел» стартует 15-й тур РПЛ.
Завтра «Локомотива» встретится с ЦСКА. В воскресенье «Краснодар» примет «Зенит».
Россия. РПЛ. 15-й тур
28 октября, 17:00 мск
29 октября, 14:00 мск
Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону)
29 октября, 16:30 мск
Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва)
29 октября, 19:00 мск
Крылья Советов (Самара) – Пари НН (Нижний Новгород)
30 октября, 14:00 мск
30 октября, 14:00 мск
Спартак (Москва) – Торпедо (Москва)
30 октября, 16:30 мск
Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург)
30 октября, 19:30 мск