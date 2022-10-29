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    ⚽ РПЛ. «Оренбург» победил «Факел», «Локомотив» и ЦСКА сыграют сегодня

    Накануне, 28 октября, матчем «Оренбург»«Факел» (4:1) стартовал 15-й тур РПЛ.

    Сегодня «Локомотив» встретится с ЦСКА. В воскресенье «Краснодар» примет «Зенит».

    Россия. РПЛ. 15-й тур

    Динамо (Москва) – Химки

    29 октября, 14:00 мск

    Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    29 октября, 16:30 мск

    Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва)

    29 октября, 19:00 мск

    Крылья Советов (Самара) – Пари НН (Нижний Новгород)

    30 октября, 14:00 мск

    Сочи – Урал (Екатеринбург)

    30 октября, 14:00 мск

    Спартак (Москва) – Торпедо (Москва)

    30 октября, 16:30 мск

    Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург)

    30 октября, 19:30 мск

    Оренбург – Факел (Воронеж) – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Марин, 42; 2:0 – Марин, 44; 3:0 – Флорентин, 58; 4:0 – Мансилья (с пенальти), 83; 4:1 – Максимов, 87.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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