Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    ⚽ РПЛ. «Динамо» сыграет с «Химками», «Ахмат» примет «Ростов», «Локомотив» встретится с ЦСКА

    Сегодня, 29 октября, 15-й тур чемпионата России продолжится тремя матчами.

    Сначала «Динамо» примет «Химки», затем «Ахмат» встретится с «Ростовом», а закроет игровой день дерби между «Локомотивом» и ЦСКА.

    Россия. РПЛ. 15-й тур

    Динамо (Москва) – Химки

    29 октября, 14:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    29 октября, 16:30 мск

    Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва)

    29 октября, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Крылья Советов (Самара) – Пари НН (Нижний Новгород)

    30 октября, 14:00 мск

    Сочи – Урал (Екатеринбург)

    30 октября, 14:00 мск

    Спартак (Москва) – Торпедо (Москва)

    30 октября, 16:30 мск

    Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург)

    30 октября, 19:30 мск

    Оренбург – Факел (Воронеж) – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Марин, 42; 2:0 – Марин, 44; 3:0 – Флорентин, 58; 4:0 – Мансилья (с пенальти), 83; 4:1 – Максимов, 87.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новости по теме
    «Домой, ***! Домой, ***!». Гогниев – о замене Глушакова на 35-й минуте
    Нгамале забил дебютный гол за «Динамо»
    Педриньо: «В России я себя чувствую в безопасности»
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:00
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      reownrew 2 минуты назад

      Тepмoбeльe нoвoгo пoкoлeния с влaговывoдящeй и тeплooбменной фyнцией, oбладаeт антибaктеpиальными и гипоaллepгенными cвойствaми. Покyпaй по стаpoй цeнe (1390 pуб.) ----- https://marketl.ink/bionic

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3933

      Питерский князь 37 минут назад

      Локо, Торпедо вперед, за Зенит.
      :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1074

      Красногвардейчик 16 часов назад

      ЦСКА сыграть в свою силу!!! не пижонить!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11