⚽ РПЛ. «Динамо» сыграет с «Химками», «Ахмат» примет «Ростов», «Локомотив» встретится с ЦСКА

Сегодня, 29 октября, 15-й тур чемпионата России продолжится тремя матчами.

Сначала «Динамо» примет «Химки», затем «Ахмат» встретится с «Ростовом», а закроет игровой день дерби между «Локомотивом» и ЦСКА.

Россия. РПЛ. 15-й тур

Динамо (Москва) – Химки

29 октября, 14:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону)

29 октября, 16:30 мск

Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва)

29 октября, 19:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Крылья Советов (Самара) – Пари НН (Нижний Новгород)

30 октября, 14:00 мск

Сочи – Урал (Екатеринбург)

30 октября, 14:00 мск

Спартак (Москва) – Торпедо (Москва)

30 октября, 16:30 мск

Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург)

30 октября, 19:30 мск

Оренбург – Факел (Воронеж) – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Марин, 42; 2:0 – Марин, 44; 3:0 – Флорентин, 58; 4:0 – Мансилья (с пенальти), 83; 4:1 – Максимов, 87.

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