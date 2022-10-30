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    ⚽ РПЛ. ЦСКА победил «Локо», «Динамо» смяло «Химки». «Краснодар» примет «Зенит» сегодня

    Накануне, 29 октября, 15-й тур чемпионата России продолжился тремя матчами.

    Сначала «Динамо» приняло «Химки» (6:1), затем «Ахмат» встретился с «Ростовом» (1:2), а закрыло игровой день дерби между «Локомотивом» и ЦСКА (0:1).

    Россия. РПЛ. 15-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Пари НН (Нижний Новгород)

    30 октября, 14:00 мск

    Сочи – Урал (Екатеринбург)

    30 октября, 14:00 мск

    Спартак (Москва) – Торпедо (Москва)

    30 октября, 16:30 мск

    Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург)

    30 октября, 19:30 мск

    Оренбург – Факел (Воронеж) – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Марин, 42; 2:0 – Марин, 44; 3:0 – Флорентин, 58; 4:0 – Мансилья (с пенальти), 83; 4:1 – Максимов, 87.

    Динамо (Москва) – Химки – 6:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Нгамале, 11; 2:0 – Макаров, 29; 3:0 – Смолов, 45+3; 4:0 – Тюкавин, 77; 5:0 – Гладышев, 87; 6:0 – Гладышев, 89; 6:1 – Садыгов (с пенальти), 90+3.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Конате, 14; 1:1 – Комличенко, 74; 1:2 – Сильянов, 86.

    Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Медина, 22.

    Удаления: нет – Ушаков, 90+6 (вторая ж.к.).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      namsaifs 1 час назад

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      Рейтинг: +3934

      Питерский князь 12 часов назад

      Локо, Торпедо вперед, за Зенит.
      :)))

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      Рейтинг: +1082

      Красногвардейчик 28 октября, 22:28

      ЦСКА сыграть в свою силу!!! не пижонить!!!

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