«Барса» вылетела из ЛЧ, боссам «Химок» грозит уголовное дело, ЦСКА просил у «Салернитаны» 15 миллионов за Дивеева и другие новости

В Турции объяснили отсутствие Дзюбы в заявке на матч с «Коньяспором».
Кечинов: «Мостовой оскорбил всех футболистов 90-х. Как так можно?».
«Батюшка совершил обряд везде, включая столовую». Появилось фото священника на стадионе «Химок».
«Брат, выручай!». «Торпедо» перед матчем со «Спартаком» попросило помощи у соперника.
На боссов «Химок» могут завести уголовное дело. Следователи начали проверку.
Давидс: «Гарантирую на сто процентов, что если бы мы с Циннбауэром остались, «Локо» был бы близок к самым высоким местам».
Роналду тайно получил от «Ювентуса» 20 миллионов. Стороны заключили секретное соглашение.
Агент Смирнов: «Во Второй лиге творится дичь. Клубы специально создают под букмекерские игры».
Стало известно, сколько ЦСКА просил у «Салернитаны» за Дивеева.
Фанатка напала на мужчину во время матча «Факел» – «Ростов».
«Барселона» второй сезон подряд не вышла в плей-офф Лиги чемпионов.