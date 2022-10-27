«Барса» вылетела из ЛЧ, боссам «Химок» грозит уголовное дело, ЦСКА просил у «Салернитаны» 15 миллионов за Дивеева и другие новости

В Турции объяснили отсутствие Дзюбы в заявке на матч с «Коньяспором».

Кечинов: «Мостовой оскорбил всех футболистов 90-х. Как так можно?».

«Батюшка совершил обряд везде, включая столовую». Появилось фото священника на стадионе «Химок».

«Брат, выручай!». «Торпедо» перед матчем со «Спартаком» попросило помощи у соперника.

На боссов «Химок» могут завести уголовное дело. Следователи начали проверку.

Давидс: «Гарантирую на сто процентов, что если бы мы с Циннбауэром остались, «Локо» был бы близок к самым высоким местам».

Роналду тайно получил от «Ювентуса» 20 миллионов. Стороны заключили секретное соглашение.

Агент Смирнов: «Во Второй лиге творится дичь. Клубы специально создают под букмекерские игры».

Стало известно, сколько ЦСКА просил у «Салернитаны» за Дивеева.

Фанатка напала на мужчину во время матча «Факел» – «Ростов».

«Барселона» второй сезон подряд не вышла в плей-офф Лиги чемпионов.