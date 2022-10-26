Заварзин: «Конечно, «Химки» нужны нашему футболу»

Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин прокомментировал информацию, что руководителям «Химок» грозит уголовное дело.

«Что касается уголовного дела, то это внутренние проблемы клуба. Пусть администрация разбирается с этим случаем. Нужен ли футбольный клуб «Химки» российскому футболу? Эта команда не сама по себе. Есть население в этом городе, которое болеет за этот клуб. У него есть определенная история. Это социальный проект, он не просто так существует. Конечно, «Химки» нужны нашему футболу», – сказал Заварзин.