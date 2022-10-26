Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Заварзин: «Конечно, «Химки» нужны нашему футболу»

    Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин прокомментировал информацию, что руководителям «Химок» грозит уголовное дело.

    «Что касается уголовного дела, то это внутренние проблемы клуба. Пусть администрация разбирается с этим случаем. Нужен ли футбольный клуб «Химки» российскому футболу? Эта команда не сама по себе. Есть население в этом городе, которое болеет за этот клуб. У него есть определенная история. Это социальный проект, он не просто так существует. Конечно, «Химки» нужны нашему футболу», – сказал Заварзин.

    • «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.
    • Команда не побеждает с 7 августа – с момента ухода главного тренера Сергея Юрана.
    • Безвыигрышная серия уже насчитывает 14 матчей.

    Новости по теме
    Селюк назвал виноватого во всех проблемах «Химок»
    Перед игроками «Химок» закрыли часть долгов 1
    Писарев – о «русском Месси» Давыдове: «Если тебя ломает одна фраза, о чем тут можно говорить?» 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:35
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11