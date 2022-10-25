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Жена Гвардиолы – его главный помощник и вдохновитель: она помогала с переходами в «Ман Сити» и «Баварию»
Главные новости
14:30
«Краснодар» не планирует увольнять Сторожука. У команды 1 победа в 5 последних матчах
1
14:20
⚡️ «Урал» расторг контракт с Уруновым. Он был в клубе с сентября
2
13:59
Агуэро: «Когда объявили об уходе Месси, я подумал, что соцсети «Барселоны» взломали»
13:53
Агенты Пиняева не вели переговоры со «Спартаком» и «Локомотивом» («Матч ТВ»)
1
13:39
«Реал» определился с заменой для 37-летнего Модрича
1
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Все новости
12:36
Текст
Жена Гвардиолы – его главный помощник и вдохновитель: она помогала с переходами в «Ман Сити» и «Баварию»
10:34
«Боруссия» сыграет с «Ман Сити». На «Бомбардире» будет текстовый онлайн
09:33
Следите за матчем «Лейпциг» – «Реал» в текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира»
09:18
Дуглас Сантос: «Зенит» мог бы выступить в Лиге чемпионов лучше, чем в предыдущие годы»
12
24 октября
23:08
Трансляция
Где смотреть «Барселона» – «Бавария», во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 26 октября
23:05
Трансляция
Где смотреть «Аякс» – «Ливерпуль», во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 26 октября
12:49
Фото
«Реал» убрал Модрича из заявки на матч с «Лейпцигом». Также не сыграют Бензема и Вальверде
00:23
Трансляция
Где смотреть «РБ Лейпциг» – «Реал», во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 25 октября
00:19
Трансляция
Где смотреть «Боруссия» – «Манчестер Сити», во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 25 октября
23 октября
08:26
Бензема не сыграет с «Лейпцигом»
22 октября
14:49
УЕФА выплатил России компенсацию за организацию финала ЛЧ-2022
1
19 октября
15:24
Суперлигу попытаются запустить в 2024 году
18 октября
15:15
Текст
Бензема взял «Золотой мяч». Он шел к нему после ухода Роналду, прокачивая физику и психологию
5
14 октября
20:06
Лапорта: «В Лиге чемпионов «Барселоне» нанесли удар ниже пояса»
3
13 октября
22:43
«Барселона» установила клубный антирекорд в Лиге чемпионов
1
18:56
Видео
УЕФА выбрал лучший гол недели в Лиге чемпионов
5
12:38
«Барселона» потеряет более 20 миллионов в случае невыхода в плей-офф ЛЧ. Эти деньги уже заложены в бюджет
3
10:55
Хави прокомментировал ничью «Барселоны» с «Интером»
3
10:43
«Бавария» вышла в плей-офф ЛЧ 15-й раз подряд. Только у одного клуба более длительная серия
10:32
Жота повторил достижение Рибери 10-летней давности
10:10
«Ювентус» закрылся на базе после поражения от «Маккаби»
1
09:33
Распадори из «Наполи» повторил достижение Дель Пьеро и Раванелли
09:25
Уткин: «В центре поля у «Барселоны» играет дед Бускетс с внуками»
08:40
Фелиш бросил манишку, поняв, что не сыграет с «Брюгге» в ЛЧ
1
08:16
«Барселона» при Хави выиграла 1 из 6 матчей в Лиге чемпионов
1
07:52
Фирмино повторил достижение Джеррарда и Милнера
07:44
Хвича совершил 12 голевых действий в сезоне – больше всех среди игроков Серии А
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07:35
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Жена Гвардиолы – его главный помощник и вдохновитель: она помогала с переходами в «Ман Сити» и «Баварию»
1
Источник:
Бомбардир
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Сегодня, 12:36
Лига чемпионов
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