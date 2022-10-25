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    Дуглас Сантос: «Нынешний «Зенит» мог бы выступить в ЛЧ лучше, чем в предыдущие годы»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал победу над «Сочи» (7:0) в 14-м туре РПЛ.

    – Мог ли «Зенит» выйти из группы в плей-офф, если бы сейчас играл в Лиге чемпионов?

    – Сложно говорить, потому что мы не играем в этом турнире. Но то, как мы играем, заставляет думать о том, что «Зенит» мог бы выступить в Лиге чемпионов лучше, чем в предыдущие годы. Но сейчас это невозможно.

    • В прошлом сезоне «Зенит» занял 3-е место в группе ЛЧ и уступил «Бетису» в 1/16 финала ЛЕ.
    • До этого клуб из Петербурга дважды подряд занял последнее место в группе ЛЧ.
    • В последний раз «Зенит» играл в плей-офф Лиги чемпионов в 2016 году.
    • Российские клубы отстранены от еврокубков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +65

      dragoff 1 минуту назад

      нынешний сенит в ЛЧ нагибали бы у каждого угла.. этот король-то голый

      2
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      Рейтинг: +33

      Болотоход 1 минуту назад

      Начались сказки от шлака бразильского! А были бы как обычно ПОСЛЕДНИЕ! Не смеши людей игрочишка.

      2
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