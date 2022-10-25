«Зенит» забил «Сочи» 7 голов и побил 2 рекорда РПЛ, «Аталанта» рассчиталась за Миранчука и другие новости дня

«Локомотив» начал переговоры с Пиняевым. 17-летний футболист мог оказаться в «Спартаке», но его трансфер заблокировали

«Челси» сохраняет интерес к Захаряну. Переход возможен в январе. Также на хавбека претендуют топ-клубы Серии А

Семин готов вернуться в «Локомотив», но при одном условии

Правительство договорилось с РФС об интеграции новых российских территорий в чемпионаты по футболу. Крымские клубы смогут участвовать в соревнованиях ФНЛ с сезона-2023/24

У Дзюбы нет конфликта с Монтеллой. Он в хорошем настроении и ждет шанса в «Демирспоре»

Тен Хаг вернет Роналду к тренировкам «МЮ» при одном условии. Клуб готов отпустить португальца без компенсации

«Аталанта» досрочно рассчиталась с «Локомотивом» за трансфер Миранчука

Чалов находится в шорт-листе «Венеции». Также итальянскому клубу нравится Дзюба

Погба думал о завершении карьеры из-за шантажа со стороны брата

Эмери – новый главный тренер «Астон Виллы»

РПЛ. «Урал» выиграл шестой матч подряд. «Зенит» забил семь голов «Сочи» и побил два рекорда лиги – по голевой серии в домашних встречах и числу забитых мячей за 14 туров