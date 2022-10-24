В РФС отреагировали на решение об интеграции крымских клубов в российские лиги

Российский футбольный союз дал комментарий по поводу того, что команды из Крыма и Севастополя смогут участвовать в соревнованиях ФНЛ с сезона-2023/24.
«Развитие футбола на всей территории нашей страны было и остается приоритетом РФС. Эту работу РФС проводит совместно с Правительством Российском Федерации и другими органами исполнительной власти», – говорится в заявлении службы коммуникаций союза.
- Сообщалось, что лицензирование смогут успешно пройти только 2-3 крымских клуба.
- Это симферопольская «Таврия», «Севастополь» и ялтинский «Pубин».
Что известно об интеграции новых территорий в чемпионаты России: клубы Крыма смогут играть в ФНЛ с сезона-2023/24
Источник: «Матч ТВ»