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    РПЛ. Дубль Николсона помог «Спартаку» разгромить «Химки» (5:0). Химчане не побеждают с 7 августа

    «Спартак» в 14-м туре РПЛ крупно победил «Химки». Хозяева забили пять безответных мячей.

    Дубль оформил форвард Шамар Николсон.

    «Спартак» поднялся на второе место. Он отстает от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

    «Химки» идут в зоне вылета. Команда не побеждает с 7 августа.

    Россия. РПЛ. 14-й тур

    Спартак (Москва) – Химки – 5:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Игнатов, 2; 2:0 – Николсон, 18; 3:0 – Николсон, 63; 4:0 – Мелешин, 83; 5:0 – Маслов, 89.

    «Спартак»: Селихов, Денисов, Маслов, Джикия (Чернов, 76), Классен, Пруцев, Зобнин, Игнатов (Зорин, 65), Зиньковский (Мелешин, 76), Соболев, Николсон (Шитов, 85).

    «Химки»: Гудиев, Чежия, Никитин, Глушаков, Мирзов (Садыгов, 72), Гулиев, Зуев (Кухарчук, 86), Ломовицкий, Магомедов (Казанцев, 72), Главчич (Боженов, 72), Руденко (Долгов, 72).

    Предупреждения: Джикия, 15 – Ломовицкий, 11; Руденко, 30; Глушаков, 78.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии77
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      Рейтинг: +98567

      zigbert 35 секунд назад

      Может быть на скамейке не хватало Абаскаля. Очень уж робко играл Спартак, особенно в обороне. Селихов на этот раз выручил и пожалуй заслужил аплодисменты. Третий мяч стал решающим для Спартака. Химки ослабили давление, которое они имели до этого. Но все же победа одержана и ее не назовешь случайной в атаке все же сыграли продуктивно в отсутствии Промеса.
      Всех болельщиков Спартака с победой!

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      Рейтинг: +650

      Zenit40k 2 минуты назад

      Спартак будет чемпионом в этом сезоне ,какая игра ,браво ,обыграли "мощнейшие" Химки ,гыгы
      Буду ржать когда займут опять заслуженное 10 место свое
      Ну а так ,приезжайте в гости в Питер во втором круге ,в чемпионате вас будем нагибать,не забыли ещё про 7 1 ,вот напоминаю вам ,гыгы

      0
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      Рейтинг: +1474

      koli4ka 4 минуты назад

      Химки в полном,густом осадке-остатке

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      Рейтинг: +18

      SunnyDay 9 минут назад

      11 россиян Спартака против 11 бразил Зенита в старте и 3:0, вот будет во истину каеффф

      0
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      Рейтинг: +2084

      моэм 12 минут назад

      Чего не отнять у наших доблестных депутатов . так это умение вовремя свалить , не дожидаясь результатов своей деятельности , предоставляя почётную обязанность расхлёбывать заваренную ими кашу другим , ловко убрав собственный зад из под удара.и подставляя под удар других ... бедные Химки , если они хотят выжить , то им надо на коленях ползти к Юрану , единственному кто их всегда спасал .

      1
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      Рейтинг: +1272

      хав_бек 25 минут назад

      Селихов сегодня - инициатор лучших кадров матча.

      4
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      Рейтинг: +1272

      хав_бек 26 минут назад

      Какая боль...
      Всех Красно-Белых с победой!!!

      2
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      Рейтинг: +1463

      Artemka444 38 минут назад

      Ну посмотрим дальше как дело пойдёт!!!
      Особенно после паузы!!!
      Главное чтоб очередную звезду не поймали!!!

      0
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      Рейтинг: +17819

      житель СПб 55 минут назад

      Да, Спартак не просто вышел на 2 место, а с отрывом от преследователей. Давно у нас в РПЛ не было такой ситуации - когда не 1 клуб отрывается от других, а два.

      2
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      Рейтинг: +11089

      alex1951 59 минут назад

      Ура!
      ...Ну а,если у Химиков не выигрывать,то у кого?
      на пьедестал ведь рвуться..

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