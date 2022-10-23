Гайич вышел на матч с «Оренбургом» в форме Гайча

Защитник ЦСКА Милан Гайич вышел на второй тайм матча 14-го тура РПЛ против «Оренбурга» в ошибочной форме. Он надел майку партнера Адольфо Гайча под 21-м номером.

Спустя несколько минут судья Владислав Безбородов приостановил матч и отправил Гайича переодевать форму. После этого серб вернулся на поле.

Гайч начал матч в запасе.

Гайич пришел в ЦСКА летом из «Црвены Звезды».

Серб в матче с «Оренбургом» сделал ассист.

Скриншот эфира телеканала «Матч Премьер».