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    ⚽ РПЛ. «Урал» примет «Крылья Советов», «Зенит» сыграет с «Сочи»

    Сегодня, 24 октября, 14-й тур чемпионата России завершится двумя матчами.

    В Екатеринбурге встретятся «Урал» и «Крылья Советов». Начало игры – в 17:30 мск.

    В 20:00 мск лидер РПЛ «Зенит» на «Газпром Арене» примет «Сочи».

    Россия. РПЛ. 14-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Крылья Советов (Самара)

    24 октября, 17:30 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Сочи

    24 октября, 20:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Пари НН (Нижний Новгород) – Краснодар – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ахметов, 17; 0:2 – Кордоба, 90+7.

    Удаления: Майга, 48; Каккоев, 90+2 – нет.

    Факел (Воронеж) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Глебов, 50; 1:1 – Гонгадзе, 90+7 (с пенальти).

    Незабитые пенальти: Максимов, 31 – нет.

    Удаления: Дмитриев, 45 – нет.

    Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 1:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Камано, 1; 1:1 – Смолов, 33 (с пенальти); 1:2 – Захарян, 64; 1:3 – Фомин, 90+3 (с пенальти).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Оренбург – ЦСКА (Москва) – 2:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Чалов, 7; 1:1 – Сычевой, 18; 1:2 – Гойкович, 20 (в свои ворота); 2:2 – Сычевой, 64 (с пенальти).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Спартак (Москва) – Химки – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Игнатов, 2; 2:0 – Николсон, 18; 3:0 – Николсон, 63; 4:0 – Мелешин, 83; 5:0 – Маслов, 89.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ахмат (Грозный) – Торпедо (Москва) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Конате, 41.

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +736

      АКМ-74У 1 час назад

      Судя по матчу с Крыльями очень слаб сейчас клуб Сочи.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +35

      Самайн 2 часа назад

      Конченные хрюканы, вы бы хоть посмотрели в том сезоне игры, а потом своё хрюкало разивали, позорники.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4583

      ААМ 2 часа назад

      Зениту нужны 3 очка для сохранения отрыва.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +458

      R-W_warrior 17 часов назад

      Зенит-сочи... Думаю, исход заранее понятен. Можно смело ставить П1.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +26311

      JTherry > R-W_warrior 2 часа назад

      при любом раскладе бывают исключения, но здесь - без вариантов, сльёт фарм своему сюзерену... каждый год выигрывать может только само "казино"...)

      1
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      Рейтинг: +1018

      Красногвардейчик 22 октября, 17:55

      Опять эстонского пуделя тянут за уши

      1
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