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    ⚽ РПЛ. «Спартак» смял «Химки», ЦСКА не справился с «Оренбургом». «Зенит» завтра сыграет с «Сочи»

    Сегодня, 23 октября, 14-й тур чемпионата России продолжился тремя матчами. Сначала «Оренбург» и ЦСКА сыграли вничью (2:2).

    Затем «Спартак» крупно переиграл аутсайдера «Химки» (5:0).

    В последней игре дня «Ахмат» победил команду своего бывшего главного тренера Андрея Талалаева «Торпедо» (1:0).

    Россия. РПЛ. 14-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Крылья Советов (Самара)

    24 октября, 17:30 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Сочи

    24 октября, 20:00 мск

    Пари НН (Нижний Новгород) – Краснодар – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ахметов, 17; 0:2 – Кордоба, 90+7.

    Удаления: Майга, 48; Каккоев, 90+2 – нет.

    Факел (Воронеж) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Глебов, 50; 1:1 – Гонгадзе, 90+7 (с пенальти).

    Незабитые пенальти: Максимов, 31 – нет.

    Удаления: Дмитриев, 45 – нет.

    Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 1:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Камано, 1; 1:1 – Смолов, 33 (с пенальти); 1:2 – Захарян, 64; 1:3 – Фомин, 90+3 (с пенальти).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Оренбург – ЦСКА (Москва) – 2:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Чалов, 7; 1:1 – Сычевой, 18; 1:2 – Гойкович, 20 (в свои ворота); 2:2 – Сычевой, 64 (с пенальти).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Спартак (Москва) – Химки – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Игнатов, 2; 2:0 – Николсон, 18; 3:0 – Николсон, 63; 4:0 – Мелешин, 83; 5:0 – Маслов, 89.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ахмат (Грозный) – Торпедо (Москва) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Конате, 41.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +454

      R-W_warrior 34 минуты назад

      Зенит-сочи... Думаю, исход заранее понятен. Можно смело ставить П1.

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      Рейтинг: +1013

      Красногвардейчик 22 октября, 17:55

      Опять эстонского пуделя тянут за уши

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