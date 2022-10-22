⚽ РПЛ. «Пари НН» примет «Краснодар», «Факел» встретится с «Ростовом», «Локомотив» сыграет с «Динамо»

Сегодня, 22 октября, стартует 14-й тур чемпионата России. На субботу запланированы три матча.
Первыми сыграют «Пари НН» и «Краснодар», затем «Факел» примет «Ростов», а вечером состоится московское дерби между «Локомотивом» и «Динамо».
«Спартак» и ЦСКА проведут свои встречи в воскресенье, «Зенит» – в понедельник.
Россия. РПЛ. 14-й тур
Пари НН (Нижний Новгород) – Краснодар
22 октября, 14:00 мск
Факел (Воронеж) – Ростов (Ростов-на-Дону)
22 октября, 16:30 мск
Локомотив (Москва) – Динамо (Москва)
22 октября, 19:00 мск
23 октября, 14:00 мск
23 октября, 16:30 мск
Ахмат (Грозный) – Торпедо (Москва)
23 октября, 19:00 мск
Урал (Екатеринбург) – Крылья Советов (Самара)
24 октября, 17:30 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Сочи
24 октября, 20:00 мск