⚽ РПЛ. «Пари НН» примет «Краснодар», «Факел» встретится с «Ростовом», «Локомотив» сыграет с «Динамо»

Сегодня, 22 октября, стартует 14-й тур чемпионата России. На субботу запланированы три матча.

Первыми сыграют «Пари НН» и «Краснодар», затем «Факел» примет «Ростов», а вечером состоится московское дерби между «Локомотивом» и «Динамо».

«Спартак» и ЦСКА проведут свои встречи в воскресенье, «Зенит» – в понедельник.

Россия. РПЛ. 14-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – Краснодар

22 октября, 14:00 мск

Факел (Воронеж) – Ростов (Ростов-на-Дону)

22 октября, 16:30 мск

Локомотив (Москва) – Динамо (Москва)

22 октября, 19:00 мск

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Оренбург – ЦСКА (Москва)

23 октября, 14:00 мск

Спартак (Москва) – Химки

23 октября, 16:30 мск

Ахмат (Грозный) – Торпедо (Москва)

23 октября, 19:00 мск

Урал (Екатеринбург) – Крылья Советов (Самара)

24 октября, 17:30 мск

Зенит (Санкт-Петербург) – Сочи

24 октября, 20:00 мск

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