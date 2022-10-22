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    ⚽ РПЛ. «Пари НН» примет «Краснодар», «Факел» встретится с «Ростовом», «Локомотив» сыграет с «Динамо»

    Сегодня, 22 октября, стартует 14-й тур чемпионата России. На субботу запланированы три матча.

    Первыми сыграют «Пари НН» и «Краснодар», затем «Факел» примет «Ростов», а вечером состоится московское дерби между «Локомотивом» и «Динамо».

    «Спартак» и ЦСКА проведут свои встречи в воскресенье, «Зенит» – в понедельник.

    Россия. РПЛ. 14-й тур

    Пари НН (Нижний Новгород) – Краснодар

    22 октября, 14:00 мск

    Факел (Воронеж) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    22 октября, 16:30 мск

    Локомотив (Москва) – Динамо (Москва)

    22 октября, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Оренбург – ЦСКА (Москва)

    23 октября, 14:00 мск

    Спартак (Москва) – Химки

    23 октября, 16:30 мск

    Ахмат (Грозный) – Торпедо (Москва)

    23 октября, 19:00 мск

    Урал (Екатеринбург) – Крылья Советов (Самара)

    24 октября, 17:30 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Сочи

    24 октября, 20:00 мск

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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