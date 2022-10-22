Рибери закончил карьеру, Гави – лучший молодой игрок года, футболисты «МЮ» хотят ухода Роналду и другие новости дня

Семак считает ошибкой уход Мостового в раздевалку: «Обязательно с ним поговорю».

Экс-футболистка сборной России Терехова назвала зарплаты в женском футболе.

Талалаев: «Читаю «1984», захватило. Параллели с нынешнем временем? Давайте не будем об этом».

ЦСКА вынудил КДК дисквалифицировать Абаскаля (Иван Карпов).

Талалаев: «Я за Fan ID. Нужно контролировать активную массу болельщиков от 14 до 45 лет».

Гави – обладатель награды Golden Boy-2022.

Семак раскрыл подробности общения с Мостовым после обратной замены в игре с «Крыльями».

39-летний Рибери объявил о завершении карьеры.

Тен Хаг: «Я предупреждал Роналду, что будут последствия».

Все больше игроков «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Роналду не было в составе (MEN).

Российский игрок отблагодарил журналиста 13 бутылками виски.