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  • Рибери закончил карьеру, Гави – лучший молодой игрок года, футболисты «МЮ» хотят ухода Роналду и другие новости дня

Рибери закончил карьеру, Гави – лучший молодой игрок года, футболисты «МЮ» хотят ухода Роналду и другие новости дня

22 октября 2022, 00:28

Семак считает ошибкой уход Мостового в раздевалку: «Обязательно с ним поговорю».

Экс-футболистка сборной России Терехова назвала зарплаты в женском футболе.

Талалаев: «Читаю «1984», захватило. Параллели с нынешнем временем? Давайте не будем об этом».

ЦСКА вынудил КДК дисквалифицировать Абаскаля (Иван Карпов).

Талалаев: «Я за Fan ID. Нужно контролировать активную массу болельщиков от 14 до 45 лет».

Гави – обладатель награды Golden Boy-2022.

Семак раскрыл подробности общения с Мостовым после обратной замены в игре с «Крыльями».

39-летний Рибери объявил о завершении карьеры.

Тен Хаг: «Я предупреждал Роналду, что будут последствия».

Все больше игроков «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Роналду не было в составе (MEN).

Российский игрок отблагодарил журналиста 13 бутылками виски.

Источник: Бомбардир.ру
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