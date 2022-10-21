АПЛ объяснила, зачем нужно продолжать преклонять колено перед матчами

Пресс-служба АПЛ выступила с заявлением насчет процедуры преклонения колена перед матчами. Лига призвала ее продолжать.
«Расизм больше, чем футбол. И он не исчез. Встать на колени означает признать реальность и потребовать перемен. Это символ гордости.
Так что если вы сторонник акции… Поддержите ее», – написала лига.
- Преклонение колена – часть социального движения Black Lives Matter («Черные жизни важны»).
- Оно зародилось в 2020 году после убийства американским полицейским темнокожего гражданина Джорджа Флойда.
- В частности, колено перед матчем преклонял российский судья Кирилл Левников, когда в 2021 году судил на «Уэмбли» матч сборной Англии.
Источник: твиттер АПЛ