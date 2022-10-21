АПЛ объяснила, зачем нужно продолжать преклонять колено перед матчами

Пресс-служба АПЛ выступила с заявлением насчет процедуры преклонения колена перед матчами. Лига призвала ее продолжать.

«Расизм больше, чем футбол. И он не исчез. Встать на колени означает признать реальность и потребовать перемен. Это символ гордости.

Так что если вы сторонник акции… Поддержите ее», – написала лига.