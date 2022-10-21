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    АПЛ объяснила, зачем нужно продолжать преклонять колено перед матчами

    Пресс-служба АПЛ выступила с заявлением насчет процедуры преклонения колена перед матчами. Лига призвала ее продолжать.

    «Расизм больше, чем футбол. И он не исчез. Встать на колени означает признать реальность и потребовать перемен. Это символ гордости.

    Так что если вы сторонник акции… Поддержите ее», – написала лига.

    • Преклонение колена – часть социального движения Black Lives Matter («Черные жизни важны»).
    • Оно зародилось в 2020 году после убийства американским полицейским темнокожего гражданина Джорджа Флойда.
    • В частности, колено перед матчем преклонял российский судья Кирилл Левников, когда в 2021 году судил на «Уэмбли» матч сборной Англии.

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    Источник: твиттер АПЛ

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    21.10.2022 22:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +23347

      DOCTOR PENALTY 47 минут назад

      Такое ощущение, что питерские боевые бакланы качественно раздолбали башки англосаксам, начиная от лизки трасс и кончая чиновниками из АПЛ.

      1
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      Рейтинг: +222

      KLINSI 1 час назад

      Здесь уместно вспомнить крылатую фразу "Мэтра Русской дипломатии"- Дебилы мля))

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