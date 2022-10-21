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АПЛ объяснила, зачем нужно продолжать преклонять колено перед матчами

21 октября 2022, 22:32
4

Пресс-служба АПЛ выступила с заявлением насчет процедуры преклонения колена перед матчами. Лига призвала ее продолжать.

«Расизм больше, чем футбол. И он не исчез. Встать на колени означает признать реальность и потребовать перемен. Это символ гордости.

Так что если вы сторонник акции… Поддержите ее», – написала лига.

  • Преклонение колена – часть социального движения Black Lives Matter («Черные жизни важны»).
  • Оно зародилось в 2020 году после убийства американским полицейским темнокожего гражданина Джорджа Флойда.
  • В частности, колено перед матчем преклонял российский судья Кирилл Левников, когда в 2021 году судил на «Уэмбли» матч сборной Англии.

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Источник: твиттер АПЛ
Англия. Премьер-лига
Комментарии (4)
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KLINSI
1666381714
Здесь уместно вспомнить крылатую фразу "Мэтра Русской дипломатии"- Дебилы мля))
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DOCTOR PENALTY
1666384172
Такое ощущение, что питерские боевые бакланы качественно раздолбали башки англосаксам, начиная от лизки трасс и кончая чиновниками из АПЛ.
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Maxi_7
1666413737
Печально, что нет в какой-нибудь команде в апл лидера, который сплотил бы других игроков не поддерживать акцию дибилизма, не имеющую ничего общего с борьбой с расизмом. Единственный мужик с яйцами, который всегда стоял во время этой хероты был Алонсо, так его турнули потом из Челси... а так если б договорились всей командой не вставать на колени, готовясь проглотить продолговатый чёрный предмет , то всю команду бы не распустили, и это был бы прецедент, и сигнал другим клубам.
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Мася_1989
1666420469
Да пусть хоть раком встают, это их право.
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