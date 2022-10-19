Федотов навал Абаскаля клоуном и обматерил Пруцева, Кокорин поругался с Канчельскисом и другие новости дня

ЭСК признала, что Карасев ошибочно не удалил Ермакова в дерби ЦСКА – «Спартак».
Федотов – Абаскалю: «Езжай домой, *** клоун».
КДК РФС может наказать Федотова за оскорбления Абаскаля.
«Сука, вставай ты, ***!» Федотов обматерил Пруцева в дерби ЦСКА – «Спартак».
«Тренер прибежал с провокациями и был послан». В ЦСКА отреагировали на обвинения в адрес Федотова за инцидент с Абаскалем.
Зарема: «Федотов разговаривает как конюх. Очень органично для ЦСКА».
Семин прокомментировал конфликт Федотова и Абаскаля во время дерби ЦСКА – «Спартак».
Бензема назвал клуб, в котором завершит карьеру.
Канчельскис: «Пускай Кокорин закроет рот! Если я его трону, он закончит играть в футбол».
Брат Кокорина – Канчельскису: «Ты поднимал за его имя, а сейчас, как шерсть, тявкаешь».