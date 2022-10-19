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  • Федотов навал Абаскаля клоуном и обматерил Пруцева, Кокорин поругался с Канчельскисом и другие новости дня

Федотов навал Абаскаля клоуном и обматерил Пруцева, Кокорин поругался с Канчельскисом и другие новости дня

19 октября 2022, 01:35

ЭСК признала, что Карасев ошибочно не удалил Ермакова в дерби ЦСКА – «Спартак».

Федотов – Абаскалю: «Езжай домой, *** клоун».

КДК РФС может наказать Федотова за оскорбления Абаскаля.

«Сука, вставай ты, ***!» Федотов обматерил Пруцева в дерби ЦСКА – «Спартак».

«Тренер прибежал с провокациями и был послан». В ЦСКА отреагировали на обвинения в адрес Федотова за инцидент с Абаскалем.

Зарема: «Федотов разговаривает как конюх. Очень органично для ЦСКА».

Семин прокомментировал конфликт Федотова и Абаскаля во время дерби ЦСКА – «Спартак».

Бензема назвал клуб, в котором завершит карьеру.

Канчельскис: «Пускай Кокорин закроет рот! Если я его трону, он закончит играть в футбол».

Брат Кокорина – Канчельскису: «Ты поднимал за его имя, а сейчас, как шерсть, тявкаешь».

Источник: Бомбардир.ру
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