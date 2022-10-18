Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    В Индонезии снесут стадион, где в результате давки погибли более 100 человек

    Президент Индонезии Джоко Видодо подтвердил планы по сносу футбольного стадиона в городе Маланг.

    • 1 октября на арене произошла трагедия.
    • В результате давки погибли 133 человека.

    «Мы снесем, а затем восстановим стадион «Канджурухан» в Маланге в соответствии со стандартами ФИФА.

    Новая арена будет иметь соответствующие условия, которые смогут обеспечить безопасность как игроков, так и болельщиков», – сказал Видодо.

    В Индонезии полиция разгоняла фанатов слезоточивым газом. Из-за давки погибли 174 человека

    Источник: France24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:46
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11