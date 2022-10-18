В Индонезии снесут стадион, где в результате давки погибли более 100 человек

Президент Индонезии Джоко Видодо подтвердил планы по сносу футбольного стадиона в городе Маланг.
- 1 октября на арене произошла трагедия.
- В результате давки погибли 133 человека.
«Мы снесем, а затем восстановим стадион «Канджурухан» в Маланге в соответствии со стандартами ФИФА.
Новая арена будет иметь соответствующие условия, которые смогут обеспечить безопасность как игроков, так и болельщиков», – сказал Видодо.
В Индонезии полиция разгоняла фанатов слезоточивым газом. Из-за давки погибли 174 человека
Источник: France24