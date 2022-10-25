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Перед стартом пятого тура ЛЧ сыграйте в нашу игру: мы открыли буквы, а вы назовите слово из футбола
Главные новости
19:48
Клуб Примеры из еврокубков интересовался Захаряном летом (Константин Генич)
19:18
Часть игроков «Сочи» недовольна тренером Гараниным («СЭ»)
1
19:00
ЦСКА обратится в ФИФА из-за долга «Вест Хэма» за трансфер Влашича
2
18:49
Клубы РПЛ следят за 21-летним форвардом Амиче из МЛС
18:27
«Наполи» сохраняет интерес к Роналду. Он открыт для возвращения в Италию
1
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Все новости
19:59
Кавазашвили: «У Дзюбы конфликт с футболом. Они разлюбили друг друга»
19:40
Трансляция
Где смотреть «РБ Лейпциг» – «Реал», во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 25 октября
19:32
Камоцци назвал условие, при котором «Спартак» сможет бороться с «Зенитом» за чемпионство
1
19:20
Трансляция
Где смотреть «Боруссия» – «Манчестер Сити», во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 25 октября
18:43
Стало известно, когда «Зенит» примет решение по выкупу Алипа
3
18:34
Бабаев оценил последние результаты ЦСКА
1
18:19
РФС подтвердил обращение двух клубов в ЭСК по итогам матчей 14-го тура РПЛ
18:15
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Перед стартом пятого тура ЛЧ сыграйте в нашу игру: мы открыли буквы, а вы назовите слово из футбола
18:14
Текст
Жена Гвардиолы – его главный помощник и вдохновитель: она помогала с переходами в «Ман Сити» и «Баварию»
18:11
«Лацио»: «Мы не следим за игроками из РПЛ»
1
18:06
Министр спорта Матыцин отреагировал на требование Украины исключить РФС из УЕФА и ФИФА
17:59
Тен Хаг хочет заменить Роналду вингером «Барселоны»
17:52
Аршавин назвал четыре составляющих успеха «Зенита»
10
17:46
Футболисты «Барселоны» перед игрой с «Баварией» посмотрят в раздевалке матч «Интер» – «Виктория»
17:39
Гендиректор «Сочи» ответил, возможно ли возвращение Кассьерры из «Зенита»
17:28
В «Ботеве» объяснили трансфер Прокопа из «Амкала»
17:17
«Ювентус» подозревают в уничтожении документов о тайных финансовых сделках с участием Роналду
1
16:55
Агент Дивеева отреагировал на новость об интересе четырех итальянских клубов
16:47
Тен Хаг и Роналду уладили противоречия. Тренер рад, что ситуация разрешилась
1
16:41
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6 игроков «Зенита», 3 спартаковца и 2 динамовца – в сборной 14-го тура РПЛ по версии WhoScored
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16:34
«А что, если мы пройдем дальше?». Хави – о «Барселоне» в ЛЧ
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16:27
Кавазашвили предположил, почему Урунов покинул «Урал»
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16:21
Президент «Реала» Перес перенес операцию на легких
16:15
Семин высказался о чемпионской гонке в РПЛ
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15:57
«Путь мечты». Создатель «Амкала» оценил переход Прокопа в «Ботев»
15:51
«Манчестер Юнайтед» сообщил о возвращении Роналду к тренировкам с командой
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Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
Перед стартом пятого тура ЛЧ сыграйте в нашу игру: мы открыли буквы, а вы назовите слово из футбола
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Источник:
Бомбардир
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