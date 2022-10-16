Селихов отказал «Зениту», «Краснодар» уступил «Ахмату», женский «Зенит» выиграл Суперлигу и другие новости дня

Комличенко: «Судьи мне говорят: «Ты нам надоел, мы устали от тебя».
Селихов отказал «Зениту» и двум турецким клубам перед продлением контракта со «Спартаком».
Гендиректор «Севастополя»: «ФИФА и УЕФА – враги, финансируемые из Америки».
«Химки» направят почти миллион рублей на помощь мобилизованным. Это выручка от матча с «Факелом».
«На некоторых смотришь, им как будто до ***». Баринов – о партнерах по «Локомотиву».
РПЛ. «Краснодар» проиграл «Ахмату», пропустив на 95-й минуте.
Женский «Зенит» впервые стал чемпионом России.
«Ахмат» забил победный гол «Краснодару» за пределами компенсированного времени.
Федотов: «Судью матча «Ростов» – «Урал» нужно вызвать на полиграф».
Червиченко: «Судья матча «Ростов» – «Урал» исполнял команду руководителей – не замечать фолы на Комличенко. Арбитра будут отмазывать».