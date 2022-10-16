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  • Селихов отказал «Зениту», «Краснодар» уступил «Ахмату», женский «Зенит» выиграл Суперлигу и другие новости дня

Селихов отказал «Зениту», «Краснодар» уступил «Ахмату», женский «Зенит» выиграл Суперлигу и другие новости дня

16 октября 2022, 01:05

Комличенко: «Судьи мне говорят: «Ты нам надоел, мы устали от тебя».

Селихов отказал «Зениту» и двум турецким клубам перед продлением контракта со «Спартаком».

Гендиректор «Севастополя»: «ФИФА и УЕФА – враги, финансируемые из Америки».

«Химки» направят почти миллион рублей на помощь мобилизованным. Это выручка от матча с «Факелом».

«На некоторых смотришь, им как будто до ***». Баринов – о партнерах по «Локомотиву».

РПЛ. «Краснодар» проиграл «Ахмату», пропустив на 95-й минуте.

Женский «Зенит» впервые стал чемпионом России.

«Ахмат» забил победный гол «Краснодару» за пределами компенсированного времени.

Федотов: «Судью матча «Ростов» – «Урал» нужно вызвать на полиграф».

Червиченко: «Судья матча «Ростов»«Урал» исполнял команду руководителей – не замечать фолы на Комличенко. Арбитра будут отмазывать».

Источник: Бомбардир.ру
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